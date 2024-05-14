ДТП с участием патрульной машины произошел в Шымкенте

В социальных сетях распространяется видеозапись дорожно-транспортного происшествия с участием автомобиля патрульной полиции города Шымкента.

Инцидент произошел 9 мая. По данным полиции, пьяный мужчина угнал автомобиль в Туркестанской области и создавал аварийные ситуации на дороге.

Чтобы предотвратить жертвы, инспекторы патрульной полиции Асыл Кенес и Баглан Дуйсебай перекрыли путь угнанному автомобилю служебным транспортным средством, что привело к столкновению.

«Получив информацию от коллег из соседней области об угнанном автомобиле, мы сразу поняли, что водитель находится в алкогольном опьянении. Для остановки водителя мы сознательно пошли на ‘таран’. Это было сделано чтобы избежать трагических последствий с участием других участников дорожного движения», — рассказывают офицеры.

Мужчина привлечен к ответственности за управление транспортным средством в пьяном виде и невыполнение законного требования полицейских.

Факт угона машины расследуется сотрудниками правоохранительных органов Туркестанской области.