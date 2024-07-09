Жители Шымкента едва не погибли из-за скота на трассе

Поездка на отдых в Шардару едва не закончилась трагедией для шымкентской семьи.

Всему виной табун, выбежавший на трассу, он и стал причиной серьезного ДТП. Жительница города Екатерина Турдиева поделилась, что на водоем отправились всей семьей, однако добраться до конечной точки было не суждено, автомобиль сбил неожиданно появившуюся на пути лошадь.

«За рулем был супруг, хочу сразу отметить, что он водитель с опытом. Очень аккуратный и внимательный! Тем более в машине находились дети, от того груз ответственности куда тяжелее. Машина наехала на одну из лошадей которая неожиданно выскочила на дорогу. Теперь автомобиль не на ходу и требует ремонта. Повреждения до самого мотора (морда) абсолютно не годна. Пострадало все! Крыло, капот и все что под капотом. От удара авто слетело с дороги и потребовалась помощь эвакуатора», — рассказывает женщина.

Помимо пережитого шока Турдиевых ждет еще одна неприятная процедура. Найти недобросовестного владельца скота. По словам Екатерины, нанесенный ущерб автомобилю оценивается в сотни тысяч тенге, но вот кто его будет возмещать неясно.

«Ремонт вместе с работой обойдётся более 850 тыс тенге. Машина марки «Toyota Hilux Surf». В тот злополучный вечер в салоне находилась вся наша семья! Мы с супругом и 4 несовершеннолетних детей. Благо все были пристегнуты и не пострадали, скорая помощь не потребовалась. Однако теперь они боятся и отказывается вечером ехать куда-то. Вот такой получили испуг! Мы часто ездим в Шардару на отдых и скот часто ходит по дороге. После происшествия к нам подъехала машина люди вышли помочь и рассказали, что тоже 2 раза чуть не сбили лошадей. От полиции нет вообще никаких новостей. Когда приехал патруль табун лошадей все ещё был вдоль дороги, на просьбу пойти и зафиксировать, или посмотреть метки на лошадях, полицейский мне отказал. Сказал, что это не в его компетенции. Ещё там была машина, которая отогнала табун номер мы записали.», — говорит Екатерина.

Женщина переживает, что скотовод чей табун был на дороге может остаться безнаказанным, а ущерб так и не будет возмещен.

«Заявление у нас полицейские то приняли. И здесь полностью вина хозяина скота, но найдут ли они его не известно. Наш случай не уникальный, могут быть и другие кто наедет на скот на трассе и получается, что виноватых никак не накажут? Полицейский, который приехал на вызов, на следующий день после аварии, вызвал супруга в и попросил написать ущерб примерный. Больше не было никаких мер предпринято», — возмущается жительница мегаполиса.

За комментарием мы обратились в пресс-службу Департамента полиции Туркестанской области, однако получить ответы на наши вопросы нам так и не удалось.