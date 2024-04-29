Серьезное ДТП произошло в Шымкенте

Дорожно-транспортное происшествие произошло в Шымкенте.

На пересечении улиц Торекулова и Ташенова столкнулись скутер и Daewoo Gentra.

По словам очевидцев, водитель скутера двигался по улице Торекулова, водитель Daewoo — по Ташенова. На перекрестке произошел сильный удар.

Свидетели аварии говорят:водитель скутера пересек перекресток на красный и двигался на большой скорости.

Водителя госпитализировали, у него множественные травмы ног, переломы и ушибы. В деталях аварии разбираются правоохранители.