Серьезное ДТП произошло в Шымкенте

Дорожно-транспортное происшествие произошло в Шымкенте.
На пересечении улиц Торекулова и Ташенова столкнулись скутер и Daewoo Gentra.
По словам очевидцев, водитель скутера двигался по улице Торекулова, водитель Daewoo — по Ташенова. На перекрестке произошел сильный удар.
Свидетели аварии говорят:водитель скутера пересек перекресток на красный и двигался на большой скорости.
Водителя госпитализировали, у него множественные травмы ног, переломы и ушибы. В деталях аварии разбираются правоохранители.
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