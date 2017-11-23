Надо ли прогревать мотор?

Каждый год с наступлением холодов водители разделяются на два лагеря. Какое из полярных мнений ближе к истине — греть или не греть двигатель современного автомобиля?

Греть — однозначно утверждают бывалые, подкрепляя позицию страшилками из советского прошлого. Древние карбюраторные моторы и правда не жаловали езду «на холодную». Даже у педантичного водителя, по пунктам подготовившего машину к зиме, двигатель зачастую «тупил», страдал провалами тяги, огорчал неровной работой. Приходилось терпеть до тех пор, пока загустевшее масло не выйдет из состояния смолы, а температура в системе охлаждения не поднимется до расчетной — порядка 90 градусов — и тепловые зазоры не придут в норму.

Вот почему и сегодня находятся любители до посинения гонять мотор на холостом ходу, пытаясь прямо на парковке довести температуру до рабочей. Времени на это уходит уйма, ведь тепловой КПД современных двигателей подняли настолько, что некоторые из них (причем без разницы — бензиновые или дизельные) неохотно нагреваются без нагрузки — из-за чего и сигнализация с автозапуском не всегда эффективна. Инженерам приходится идти на различные технические ухищрения, даже встраивать в систему вентиляции электрические «кипятильники», иначе пассажиры в салоне околеют от холода.

Ну и что, парируют приверженцы прогрева, подождем — зато мотору потом легко и хорошо, ресурс почем зря не расходуется. Сомнительная забота. Раньше хандру непрогретого двигателя компенсировали «подсосом»: вытягивали из передней панели рукоятку, прикрывая тем самым воздушную заслонку и принудительно обогащая смесь в цилиндрах. Сегодня такие заморочки не нужны, но сам принцип не изменился — электроника на режиме прогрева подает топливо с избытком. Если этим злоупотреблять, проблемы не заставят себя ждать. И повышенный расход — меньшая из бед.

Почему ждать — плохо

«Лишний» несгоревший бензин оседает нагаром на клапанах, свечах зажигания, стенках камеры сгорания. В теории на высоких оборотах двигатель изнутри самоочищается: отложения сгорают и вылетают в выпускной коллектор. Вот только вспомните — когда в последний раз по утрам вы бодро мчали по улицам? Чаще приходится стоять в пробках. Поэтому автосервисы не устают принимать клиентов с жалобами на тревожный «чек энжин» — пропуски воспламенения, подвисание клапанов, залегание поршневых колец и т.д. А еще переизбыток бензина смывает с цилиндров масляную пленку, поэтому в самых запущенных случаях на стенках появляются задиры — выкладывайте деньги за переборку движка. И подвести под гарантию эти поломки не всегда получается: дилеры списывают все на некачественное российское топливо.

Не забываем об экологическом аспекте. Как думаете, нравится соседям, что каждое утро под окнами пыхтит автомобиль? После регулярных газовых атак не стоит удивляться, если на крышу кирпич случайно упадет или колеса вдруг спустят.

Если поехать сразу

Греть не надо, заявляют прогрессивные водители. А шибко дотошные добавляют, что и в инструкции к машине сказано: сел — сразу поехал. Чего бояться и время зря тратить, если автомобильные компании сами против прогрева на холостом ходу?

Все так. Только сторонники этого мнения забывают о запрете властей многих стран дымить в жилых кварталах. А ради экологии зарубежные автомобилисты готовы поступиться многим, даже ресурсом агрегатов. Автопроизводителям «вечные» машины тоже не нужны — лишь бы гарантийный срок выдерживали.

Круг замкнулся. Потому что холодный запуск и движение в первые минуты после него — огромный стресс для любого двигателя. Тепловые зазоры еще не пришли в норму, смазка не разошлась по дальним каналам, а нагрузки уже серьезные. Каким бы крутым ни было моторное масло и совершенна конструкция, износ в таком режиме идет ускоренным темпом. Хотя водитель этого не чувствует. Мудрая электроника так грамотно управляет системами впрыска и зажигания, что работу холодного двигателя в движении только профи отличит от поведения прогретого: провалы и вялая реакция на газ остались в далеком прошлом вместе с карбюраторами.

Вывод

Как же действовать? Истина, традиционно, посередине. Пришли морозным утром к автомобилю, завели, включили подогревы сидений-руля-стекла и оставили двигатель поработать на холостом ходу пару минут. За это время логично, например, от снега машину почистить или фары проверить. Потом начинаем движение. Плавно и аккуратно, помня о том, что слишком низкие обороты также вредны, как слишком высокие. Поэтому стрелку тахометра держим в середине шкалы и на первых порах стараемся не шустрить. Так и мотору легче будет, он быстрее выйдет на рабочую температуру, и коробка автоматическая (при наличии) дольше проживет.

Ну а самым нетерпеливым стоит подумать об установке автономного подогревателя с дистанционным или программируемым запуском. Да, это недешево — от 30-40 тысяч рублей и выше. Зато на парковке в любой мороз вас будет встречать теплый, прогретый и готовый к старту автомобиль.