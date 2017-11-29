Шымкент может стать городом-миллионником уже в 2019 году

В четырех южных областях Казахстана и Алматы проживает 48 % населения республики, а темпы роста жителей Шымкента даже выше, чем в Астане. Если тенденция сохранится, то третий город-миллионник в республике может появиться уже в 2019 году, пишет 365info.kz.

По данным комитета по статистике, пишет издание, на 1 октября 2017 года в Казахстане насчитывается два города-миллионника: Алматы (1 млн 787,9 тыс. человек) и Астана (1 млн 20,7 тыс. человек). Сейчас города переживают рост: по данным комитета по статистике, население столицы за 9 месяцев официально выросло на 48 030 человек, самого крупного города республики – на 36,6 тыс. человек.

Впрочем, вскоре компанию этим городам вполне может составить Шымкент. По состоянию на 1 октября 2017 года население города составляет 943 тысячи человек, что на 30,8 тыс. больше, чем в начале года. За неполные 5 лет (с начала 2013 года) число жителей Шымкента выросло на 42,4%, увеличившись на 280,8 тысяч человек. Город является самым быстрорастущим среди всех областных центров по темпам прироста населения, а по численному приросту уступает только Алматы (тут с 2013 года население увеличилось на 312,5 тыс. человек, или 21,2 %), опережая в том числе и Астану (+242,5 тыс. человек, или 31,2 %).

Самым медленно растущим городом среди всех областных центров является Актау: тут население с 2013 года увеличилось всего на 2248 человек (до 185,6 тыс., или 1,2%). Количество жителей Кокшетау стало больше на 7493 человека (4,9%), Петропавловска – на 11783 (5,7%).

Кроме того, население трех крупных городов с начала года снизилось. К ним относятся Кокшетау (-446 человек), Актау (-293) и Тараз (-4209 человек).

Приграничные районы пустеют

Несмотря на проводимую в республике политику развития моногородов (направленную по большей части на провинциальные города), центрами притяжения в Казахстане остаются областные центры. В десятке самых быстрорастущих городов республики с 2013 года, помимо Алматы, Астаны и Шымкента, находятся также Актобе (+53,3 тыс. человек), Атырау (+52,8 тыс.), Уральск (+30,7 тыс.), Кызылорда (+38,7 тыс.). Кроме того, в список входят два района Восточно-Казахстанской области (Аягозский с показателем +37,3 тыс. человек и Зыряновский с +32,7 тыс.), а также Мунайлинский район Мангыстауской области (+37,8 тыс. человек).

Укрепление районов, впрочем, сейчас также не является исключительным событием. Население тех же районов в ВКО за неполные пять лет выросло вдвое (Аягозский — +104%, до 73,1 тыс. человек, Зыряновский — +92,7%, до 68 тыс. человек). Жамбылский район Алматинской области вырос на 18,6% (до 162,6 тыс. человек), Целиноградский район Акмолинской области – на 23,3% (до 74,6 тыс. человек), Тупкараганский район Мангыстауской области – на 26% (до 28,8 тыс. человек).

Впрочем, обратная тенденция встречается чаще: в списке населенных пунктов республики с худшей демографической ситуацией нет ни одного города – он полностью состоит из районов. Хуже всего ситуация в Сайрамском районе Южно-Казахстанской области: на начало 2013 года его население составляло 311,2 тыс. человек, но всего за 2 года оно упало до 195,5 тысяч.

Сейчас ситуация несколько улучшается, но все еще остается неблагоприятной: на 1 октября 2017 года, по данным Комитета по статистике, тут проживает 205,5 тысяч человек. В соседнем Толебийском районе население за это время сократилось на 14,4%. Отчасти это связано с тем, что районы располагаются в непосредственной близости от Шымкента — большого быстрорастущего города, привлекающего жителей своими перспективами.

Снижается население и в приграничных районах с Россией и Китаем, и без того не отличающихся большой численностью. За 5 лет в Урджарском районе Восточно-Казахстанской области количество жителей уменьшилось на 5,8 тыс. человек (7,2%), Тарбагатайском – на 4,4 тыс. (9,9%), Катон-Карагайском – на 3,8 тыс. (13,7%), Курчумском – на 4,1 тыс. (14%). В Майском районе Павлодарской области число жителей уменьшилось с начала 2013 года на 11,5% (до10,4 тыс. человек), в Акжарском районе Северо-Казахстанской области – на 11,2% (до 16 тыс. человек), в Есильском районе СКО – на 12,2% (до 23,4 тыс. человек).

Юг удерживает лидерство по населению

В СКО и ВКО сокращение жителей отдельных районов является отражением общей проблемы: население областей снижается. В Северо-Казахстанской области с начала 2013 года показатель снизился на 3,4%, или 19 930 человек (до 559,5 тыс.) – сейчас во всем регионе живет меньше людей, чем в Бостандыкском и Турксибском районах Алматы. В Восточно-Казахстанской области население, по данным Комитета по статистике, снизилось за неполных 5 лет на 9 тысяч человек, в Костанайской – на 4,2 тысячи.

Наибольший же прирост населения идет в Южно-Казахстанской области: + 235,2 тыс. человек с начала 2013 года. Набирают обороты западные области республики: Мангыстауская и Атырауская области хоть и остаются одними из самых малонаселенных, демонстрируют хорошую динамику — + 15,4% (или 87,4 тыс. человек) и 11,2% (62 тыс. человек) соответственно. Население же других областей растет гораздо медленнее: в среднем по республике этот показатель составляет 4,3%.

Алексей Никаноров