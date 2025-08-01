Сегодня в нашей стране стартовала национальная сельскохозяйственная перепись. Согласно специальному постановлению правительства, эта масштабная статистическая кампания охватит все регионы страны. Цель переписи — определить текущее состояние аграрного сектора и сформировать полную и достоверную базу данных о сельском хозяйстве.

Согласно поручению Главы государства, она будет проводиться с 1 августа по 20 октября. В Шымкенте для проведения переписи работают специалисты на 13 специально организованных площадках. Все юридические лица и фермерские хозяйства, занимающиеся животноводством или растениеводством, обязаны принять в ней участие. Один из первых, кто предоставил данные о своей ферме в Шымкенте — Кенесали Кансеит.

Кенесали Кансеит, владелец фермерского хозяйства: «Это нам совершенно не вредит. Мы и так регулярно отчитываемся в статдепартамент. Думаю, агроструктурам это может быть полезно. Онлайн‑формат — несложный для крупных хозяйств. А вот мелким фермерам может быть труднее, ведь у каждого нет компьютера. Надеюсь, этот вопрос будет организован соответствующим образом».

Сначала перепись проходит в онлайн‑формате. Затем, с 20 сентября по 20 октября, она будет проводиться офлайн — специалисты объедут сёла с планшетами и будут собирать данные. Те, кто не успеет пройти онлайн, будут учтены во втором этапе.

Ержан Толбасиев, руководитель отдела статистики промышленности, сельского хозяйства и экологии: «Чтобы пройти онлайн-перепись, у сельхозструктуры должен быть ЭЦП-ключ. Если его нет, можно подтвердить участие через SMS на телефон. Мы подготовили видеоинструкции на сайте sanaq.gov.kz — там пошагово объясняется, как пройти перепись. Также работает чат-бот «Санақ мырза», который функционирует круглосуточно и отвечает на все вопросы по переписи».

Основная цель переписи — выяснить текущее состояние аграрного сектора и сделать обоснованные прогнозы для его развития. Поэтому участие в переписи является обязательным. По словам ответственных лиц, за отказ предусмотрен штраф, размер которого зависит от масштаба хозяйства. Минимальный штраф составляет 14 месячных расчетных показателей (МРП).

«Это мероприятие позволит оценить состояние сельского хозяйства, определить перспективы его развития, а также социально-бытовое положение работников аграрной сферы. Эти данные будут использоваться для планирования строительства складов, распределения субсидий и других важных решений. Это мероприятие имеет большое значение для всей страны», — говорит руководитель отдела статистики промышленности, сельского хозяйства и экологии Ержан Толбасиев.

Отметим, что ранее национальная сельскохозяйственная перепись в Казахстане проводилась всего один раз — в 2006–2007 годах. На проведение нынешней кампании из государственного бюджета выделено около 4 миллиардов тенге.