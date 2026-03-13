Шымкент усиливает позиции одного из самых привлекательных городов для переезда

По итогам 2025 года в Казахстан прибыло 23 761 человек, тогда как число выбывших составило 7 608 человек. Положительное сальдо внешней миграции достигло 16 153 человек, что означает сохранение положительного миграционного баланса третий год подряд.

Как отмечается в статистических данных, по сравнению с 2024 годом число выбывших сократилось на 40,2%, а количество прибывших — на 18,9%.

«Основной миграционный обмен приходится на страны СНГ — на их долю приходится 81,8% всех прибывших и 71,8% выбывших», — говорится в сообщении.

Среди других стран больше всего прибывших отмечено из Китая, Монголии и Германии, тогда как чаще всего граждане выезжали в Германию, Польшу и США.

Наибольшее число прибывших на постоянное место жительства выбрали Алматинскую область (5 754 человека), Алматы (4 068) и Мангистаускую область (3 562).

При этом самый большой отток зафиксирован в Карагандинской области (1 451 человек), Алматы (757) и Восточно-Казахстанской области (685).

По межрегиональной миграции положительное сальдо отмечено в Астане, Алматы, Шымкенте и Алматинской области, где наблюдается наибольший приток населения.