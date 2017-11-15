Шымкентские клумбы будут видны из космоса

Шымкент решил побить свой прошлогодний тюльпановый рекорд. В этом году на городских клумбах было высажено 1,3 млн. луковиц этого первоцвета.

Цветок, ставший символом Шымкента, расцветет на всех городских улицах. А клумба на объездной трассе А2 станет бросаться в глаза даже на снимках из космоса, обещают озеленители.

Шикарные клумбы нам остались как наследие Габидуллы Абдрахимова. Каждая из них стала результатом жарких споров, обсуждений и утверждения дизайна в его кабинете.

Существенно оздоровятся и «легкие» города. Уже высажено 616 сосен, причем, 330 из них – крымские. Остальные – обычные сосны. В городском отделе ЖКХ отмечают, крымские сосны будет высаживать подрядчик за собственные средства. Это так называемые компенсационные посадки взамен погибших деревьев.

Еще 87 420 саженцев лиственных и хвойных будут переданы городу из ГУ «Жасыл желек» Государственного управления природных ресурсов ЮКО. Все саженцы будут посажены на центральных улицах города, во дворах школ и во дворах многоэтажек.

Так, городские улицы украсят 200 катальп, 32900 карагачей, 780 туй, 8540 ясеней, 9500 акаций, 300 тополей, 8050 кленов, 7000 дубов и 20150 кустарников и деревье других видов.

К слову, сейчас проспект Байдибек би украшен ковром из хризантем. Здесь посадили 2138 штук этого осеннего цветка. А как же розы? Им тоже найдется место на обширных городских клумбах.