Шымкентский парк «Металлургов» с 60-летней историей прошел реконструкцию

Сегодня в городе Шымкент официально введен в эксплуатацию парк «Металлургов», прошедший реконструкцию. На торжественном мероприятии, приуроченном к 1 декабря – Дню Первого Президента приняли участие аким Южно-Казахстанской области Жансеит Туймебаев и аким города Нурлан Сауранбаев.

Поздравив жителей и гостей города с праздником, аким отметил, что прошедший реконструкцию парк насчитывает 60-летнюю историю.

«Программная статья Главы государства «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания» призывает к обновлению и модернизации. Духовное обновление начинается с уважения к себе. Это один из признаков духовного возрождения. С каждым годом увеличивается число таких парков. В настоящее время на территории бывшего свинцового завода на площади 40 га ведется строительство новой зоны отдыха», — сказал Ж. Туймебаев.

На торжественной церемонии открытия парка сокурсник Главы государства Аманали Абдрахманов выступил с поздравительной речью и выразил благодарность от жителей города.

«Как красиво преобразился парк «Металлургов», расположенный в центре города. Выражаем благодарность акиму области, который поддержал и реализовал данный проект. Город с каждым годом процветает и увеличивается количество парков и зон отдыха. Это в свою очередь способствует увеличению продолжительности жизни старшего поколения. В ближайшие годы здесь будет построен шахматный центр, установлены игровые оборудования для детей», — сказал Аманали Абдрахманов.

Напомним, фундамент парка «Металлургов» был заложен в 1957 году. После работ по благоустройству, территория парка расширилась с 3,6 до 5 гектаров. На территории парка установлено уличное освещение и урны для мусора, построены фонтаны.

Пресс-служба акима ЮКО, фото Самата Мырзалиева