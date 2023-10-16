Будущих чемпионов готовят в стадионе «Металлургов» в Шымкенте

На стадионе «Металлург», ещё 6 лет назад лежавшем в руинах, сегодня открыты 7 секций по различным видам спорта.

Одна из них — центр подготовки олимпийского резерва по борьбе и боксу. Сегодня здесь готовят будущих чемпионов.

Двукратный чемпион Казахстана по ММА среди юниоров Айдемир Тулепов родился в семье спортсменов. Отец с ранних лет приобщал сына к спорту. Около года назад Айдемир пришел в секцию вольной борьбы. И сегодня отец мечтает увидеть его на олимпийском пьедестале.

«Без хорошего воспитания в спорте результата не будет. Я стал чемпионом в Шымкент. Надеюсь быть чемпионом Казахстана и если удастся — олимпийским чемпионом. Мой отец стал чемпионом Казахстана, чемпионом Азии и мира по рукопашному бою. Глядя на папу, я тоже хочу достичь таких же успехов», — говорит кандидат в мастера спорта Айдемир Тулепов.

Тренер с 10-летним опытом — Бекжан Тулегенов, демонстрирует новый спортивный зал. Рассказывает, что раньше в секции вольной борьбы занималось около 20 детей. Сейчас приёмы здесь отрабатывают уже более сотни подростков. В районе стадиона «Металлургов» раньше не было спортивных кружков. Поэтому число желающих записаться в секции здесь резко увеличилось.

«Родители приходят, приводят своих детей. Некоторые спрашивают у нас есть 5-летние дети, можно ли их отдать в секцию. Но здесь раньше не было места для занятий этими видами спорта. Поэтому принимали с 10 лет. Однако, по запросу родителей, теперь начали принимать с 7 лет. Каждый ребенок индивидуален. У каждого своя психология, свое мышления. У нас нет командной работы. По отдельности мы можем посмотреть на способности ребенка. Можем отобрать и работать»,- -рассказывает тренер Бекжан Тулегенов.

Сейчас здесь квалифицированные тренеры проводят занятия по 7-ми видам спорта. В том числе в Центре подготовки олимпийского резерва по борьбе и боксу. В нем зарегистрировано более 300-сот спортсменов.

«В Центре подготовки олимпийского резерва развивается 16 видов спорта. Здесь сегодня заявлены 3 вида борьбы — дзюдо, вольная и греко-римская борьба, и бокс. На Азиатских играх наши ученики завоевали 9 медалей. Из них — две золотые, две серебрянные и пять бронзовых наград»,— рассказал заместитель директора центра подготовки олимпийского резерва в г. Шымкенте Бауыржан Алтынбеков.

Стадион «Металлургов» был введён в строй 1-го июня после масштабной реконструкции. Спортивный объект рассчитан на занятия спортом для полутора тысяч человек.