Ленин «отправляет» шымкентцев платить налоги

В потоке негативных новостей призываем вас сместить фокус внимания на старый добрый парк Металлургов.

Знаете ли вы, что он таит в себе сотни романтических историй и интересных поверий. Этот парк по словам жителей Шымкента, словно напоминание городу о советских временах.

Каждый, кто был хоть раз в парке Металлургов, обязательно захочет вернуться туда еще раз. В будние вечера в парке гуляют семьями, влюбленные пары и просто те, кто хочет просто побыть наедине с собой. Кстати, здесь редко встретишь приставучих торгашей, которые пытаются продать цветы или еще что-либо, видимо эта точка для них не рентабельна.

«Ой, мне тут очень нравится, тут как будто попадаешь в другое время. С одной стороны память о советском времени, даже Ленин стоит, а с другой стороны современный парк», — говорит Елена Аксаева.

Побывать в разных измерениях на самом деле можно. Рядом улица Кремлевская и здание дома металлургов, кстати, там попытались сохранить основу здания как в бытность СССР.

Старожилы рассказывают, что парк хранит в себе много тайн и историй, больше всего романтических. Было время, когда парк был под угрозой сноса, но чиновники приняли правильное решение и не дали на месте построить частное здание.

«В этом парке прошла жизнь многих людей, вы представьте здесь впервые признавались в любви, встречались и делали предложение руки и сердца. Вообще, наш город сам по себе романтик, так и хочется верить, а главное, нужно беречь все это», — говорит Елена Аксаева.

Сегодня парк стал местом сбора любителей разных авто, «их называют автосходками» правда местные старожилы вечерами молодежь разгоняют, чтобы не шумели.

В парке установлен памятник Владимиру Ленину и разные архитектурные строения. Что касается Ленина, то его перенесли из другого парка.

«Ленин тоже тут, почему бы нет. Была такая шутка в народе, что Ленин указывает рукой в сторону налоговой, которая за парком, типа намек, уплати, пожалуйста, налоги«, — говорит жительница Шымкента.

К слову, уж лучше парк посетить. И важно помнить, что мусорить в парке нельзя, везде установлены умные камеры. А главное правило — посетив парк сделать фото на память, чтобы запечатлеть красоту прекрасного парка с большой историей.