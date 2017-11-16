Спецоперация ДКНБ: задержаны 11 южноказахстанцев

11 жителей Шымкента и Сайрамского района задержаны по подозрению в пропаганде терроризма, сообщили в пресс-службе КНБ.

16 ноября ДКНБ по Южно-Казахстанской области с привлечением органов внутренних дел реализована операция, в рамках которой по подозрению в пропаганде терроризма и возбуждении религиозной розни задержаны 11 жителей Сайрамского района и города Шымкент.

«Указанные лица на систематической основе распространяли в мессенджерах «Whatsapp», «Telegram» и социальных сетях Интернета материалы агитирующие экстремистскую идеологию «ДАИШ» и других международных террористических организаций», — говорится в сообщении.

Экстремистские материалы размещались в 24 сетевых сообществах с общим количеством участников более 400 человек.

Следственные и иные мероприятия продолжаются.