Спецоперация ДКНБ: задержаны 11 южноказахстанцев

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задержаны по подозрению в пропаганде терроризма и связи с ИГИЛ
В ЮКО 11 человек задержаны спецлсужбами / Фото пресс-службы КНБ

11 жителей Шымкента и Сайрамского района задержаны по подозрению в пропаганде терроризма, сообщили в пресс-службе КНБ.

16 ноября ДКНБ по Южно-Казахстанской области с привлечением органов внутренних дел реализована операция, в рамках которой по подозрению в пропаганде терроризма и возбуждении религиозной розни задержаны 11 жителей Сайрамского района и города Шымкент.

«Указанные лица на систематической основе распространяли в мессенджерах «Whatsapp», «Telegram» и социальных сетях Интернета материалы агитирующие экстремистскую идеологию «ДАИШ» и других международных террористических организаций», — говорится в сообщении.

11 жителей Сайрамского района и города Шымкента задержаны по подозрению в пропаганде терроризма и связи с ИГИЛ
Фото пресс-службы КНБ

Экстремистские материалы размещались в 24 сетевых сообществах с общим количеством участников более 400 человек.

Следственные и иные мероприятия продолжаются.

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