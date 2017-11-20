Телеканал «Отырар TV» отметил свое 25-летие

Телеканалу «Отырар TV» 25! 25 лет в духе времени! В день именин к «Отырару» спешили политики и бизнесмены, чиновники и обычные служащие, творческие люди, наши друзья, коллеги и партнёры.

Такую разную публику объединяет одно: все собравшиеся прежде всего наши зрители. Причём многие с самого первого дня!

Самым ярким и самым неожиданным стал визит на праздничный прямой эфир акима ЮКО Жансеита Туймебаева. Мало того, что онемели многочисленные зрители, когда Жансеит Кансеитович стремительно вошел в кадр, через несколько секунд центральная аппаратная ушла на «перебивку» и всем стало понятно, что гость совершенно не запланированный.

Так сложились звезды (читайте — сценарий), что в это время свой музыкальный подарок команде отыраровцев и телезрителей дарила Маргарита Кин — шымкентская прима с восхитительным голосом. И появление главы региона получило элегантное и очень торжественное сопровождение.

«Обычно я не очень волнуюсь, — рассмеялась уже после выступления Маргарита, — но это было очень волнительно! Я же была не на сцене! Аким буквально в шаге… Невероятное чувство, так близко к зрителям я еще не пела…»

Коротко и добрО — так можно охарактеризовать поздравительные слова Жансеита Кансеитовича. Его поздравление долго обсуждали наши коллеги и гости: «Это была не заученная и не подготовленная речь!»

«Уважаемая наша Валентина Куприяновна, хочу поздравить вас и ваш коллектив с этим знаменательным днем. Вы мотиватор не только для своих сотрудников, но и для нас. Вы ругаете когда надо, хвалите и освещаете все события. Журналисты канала всегда с нами, и нам приятно смотреть ваши новости, приятно слышать отзыв народа. Пусть канал процветает и успехов вам!» — сказал Жансеит Туймебаев.

«Это приятно и очень правильно, когда первый руководитель находит время для подобных визитов и общения с прессой. Сыграл роль в этом и авторитет Валентины Куприяновны Куликовой. У этого телевидения всегда были и есть стиль и характер. И они — куликовские!» — отметила гостья юбилея Марина Лимаренко, главный редактор областной газеты «Южный Казахстан».

Не остались в стороне и военные. Свой музыкальный подарок приготовили военнослужащие ВЧ 6506. Прямо на улице перед зданием (а ребята бы физически не поместились даже в фойе телеканала) военный оркестр исполнил несколько музыкальных композиций.

«Нашему, именно НАШЕМУ!, каналу хочу пожелать процветания! Вы народное ТВ, вы озвучиваете проблемы, помогаете жителям! 25 лет — это самый рассвет, и пусть все будет у нас хорошо! Мы всегда рядом, наш оркестр и наша воинская часть всегда на страже нашего телеканала, мы вас ценим и уважаем!» — под поздравления Жараса Нурмаханова, военного дирижера ВЧ 6506, оркестр исполнил попурри.

От начала и до конца праздника коллектив телевизионщиков поддерживал бренд Шымкента — коллектив «Фонограф» — настоящий бренд Шымкента. У музыкантов практически не было времени на передышку, все шесть часов прямого эфира зрители слушали задорное музыкальное сопровождение Максата Рысимбетова, Андрея Винниченко, Сергея Харитонова и Доса Джунисова.

На празднование четверти века телеканала собрались не только друзья и партнеры. Поздравить Валентину Куприяновну Куликову пришли экс-отыраровцы. Хотя, как признались журналисты, экс-отыраровцев не бывает.

В очередной раз в любви к ТК «Отырар TV» и своим наставникам признавались Дина Трухина (большинство зрителей помнит ведущую «Обозрения» как Дину Нуралиеву), Марина Низовкина — сегодня собкор КТК, Динара Мусаева — единственная леди-ведущая программы «Экстренный вызов», Любовь Доброта — первый редактор новостей — сегодня журналист «Казахстанской правды».

Заглянула и молодежь — выходцы детской и молодежной редакции: Катерина Попкова — корреспондент 24KZ, очаровательная Алиса Дуваева, успешно создающая свою карьеру в телекомпании TVK, Мария Крамаренко, влюбленная во всех детей — сегодня Маше и без телевидения забот хватает — под ее ответственностью детский образовательный центр.

Поздравления ТК «Отырар TV» летят не только со всего Казахстана, но и из российских городов, где обосновались наши коллеги. Елена Крупнина запомнилась шымкентским зрителями, не только как руководитель детской редакции и участница молодежных программ, но и как автор и ведущая потрясающих женских программ. «Из жизни женщины», помните?..

Елена Крупнина поздравляет журналистов с 25-летием ТК "Отырар TV" Поздравления ТК "Отырар TV" летят не только со всего Казахстана, но и из российских городов, где обосновались наши коллеги. Елена Крупнина запомнилась шымкентским зрителями, не только как руководитель детской редакции и участница молодежных программ, но и как автор и ведущая потрясающих женских программ. "Из жизни женщины", помните?… Nai-post ni Otyrar.KZ noong Biyernes, Nobyembre 17, 2017

В этот день телеканал «Отырар TV” запустил телемарафон, каждый желающий мог прийти и поздравить команду ТК с днем рождения. Одни поздравляли песнями, другие танцами, а кто-то вообще принес сладкие подарки.

Компания «Мадлен.KZ» удивляла гостей телемарафона шикарным кейтерингом, победители проектов телеканала получали потрясающие торты от сети кондитерских «Ладушки».

А многочасовым ведущим телемарафона в прямом эфире стал известный на весь Казахстан журналист Евгений Дробязко. Несмотря на то, что Женя проработал на ТК «Отырар TV» всего три года, а на КТК, например, 15 лет, он был и остается отыраровцем.

«Мое становление, кем я являюсь сегодня — это заслуга нашего телеканала. Мне приятно видеть победы канала, в этом году Отырар выбран самым лучшим в регионе, а для меня он самый лучший в стране, потому что именно наш канал выпустил много известных журналистов, воспитал и пустил в долгий путь под названием жизнь! Отдельно спасибо, и низкий поклон нашему бессменному директору, она для нас не только директор, но и родной человек. Валентина Куприяновна, низкий вам поклон!» — сказал Евгений Дробязко.

Отырар известен не только в Казахстане, по сей день мы принимаем поздравления из разных точек мира, и все говорят спасибо за работу, за помощь!

Наш телеканал сегодня работает только благодаря вам, уважаемые телезрители, ведь именно для вас мы работаем, и планируем проработать долго. И этот день рождения отмечаем не только мы, мы и вас поздравляем и говорим: спасибо за внимание!