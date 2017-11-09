В Шымкенте автомобиль сбил школьницу прямо на пешеходке около учебного заведения. Дорожно-транспортное происшествие произошло 8 ноября днем на улице Казыбек би напротив девятой школы, передает пресс-служба ДВД ЮКО.
«Днем 8 ноября 2017 года в полицию на пульт «102» поступило сообщение о наезде на пешехода по ул. Казыбек би в Шымкенте. Полицейские установили, что водитель автомашины «Тойота лэнд крузер», 1989 года рождения, совершил наезд на школьницу, 2005 года рождения, переходившую дорогу по пешеходному переходу», — говорится в сообщении полицейских.
Получившую травмы 12-летнюю девочку, водитель внедорожника доставил в больницу Шымкента для оказания медицинской помощи. В настоящее время состояние пострадавшей врачи оценивают как стабильное.
Данный факт зарегистрировали в ЕРДР по статье 345 УК РК «345 «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами».
Автомашину водворили на штрафстоянку. Проводится досудебное расследование.
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7 Комментариев Включено "В Шымкенте автомобиль сбил школьницу прямо на пешеходке около учебного заведения"
светофоры для кого там стоят? Уберите пешиходные переходы, поставьте светофор.
Возле 9 школы очень интенсивное движение транспорта,дорога узкая,а еще родители на авто устраивают стоянки вдоль дороги когда детей привозят в школу. Здесь не светофоры нужны, нужно сделать одностороннее движение и специальную стоянку для авто родителей. А еще сделать нормальное освещение перед школой. Темновато возле школы.
Так раньше односторонней была улица вроде
Позавчера в ОСШ35 была встреча с прокурором ЮКО, я попросил установить светофоры около школы, он сказал что не положено, а детей сбивать на пешеходке положено. Бардак в стране!
Водитель виноват безусловно… но в целом там ужасное движение((( Родители машина оставляют прям перед пешеходкой, из за машины обзор плохой, ещё и автобусная остановка прям где пешеходный переход, автобусы стоят
Поскорее бы выздороветь ребенку! Но заметьте это один из не многих водителей кто не скрылся с места ДТП а наоборот оказал помощь ребенку! Это огромный плюс водителю!
Соглашусь конечно, водителю плюс за то что не скрылся, отвёз ребенка в больницу. Но по сути мы сейчас живем в такое время, то что должно быть нормой воспринимается как что то особенное((( Даже в его грубейшем нарушении (совершил наезд на пешехода, в зоне повышенной осторожности, да ещё м на переходе) Мы уже нашли в его действиях плюс…. Просто мысли «в слух»