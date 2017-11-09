В Шымкенте автомобиль сбил школьницу прямо на пешеходке около учебного заведения. Дорожно-транспортное происшествие произошло 8 ноября днем на улице Казыбек би напротив девятой школы, передает пресс-служба ДВД ЮКО.

«Днем 8 ноября 2017 года в полицию на пульт «102» поступило сообщение о наезде на пешехода по ул. Казыбек би в Шымкенте. Полицейские установили, что водитель автомашины «Тойота лэнд крузер», 1989 года рождения, совершил наезд на школьницу, 2005 года рождения, переходившую дорогу по пешеходному переходу», — говорится в сообщении полицейских.

Получившую травмы 12-летнюю девочку, водитель внедорожника доставил в больницу Шымкента для оказания медицинской помощи. В настоящее время состояние пострадавшей врачи оценивают как стабильное.

Данный факт зарегистрировали в ЕРДР по статье 345 УК РК «345 «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами».

Автомашину водворили на штрафстоянку. Проводится досудебное расследование.