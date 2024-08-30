В Шымкенте процветает незаконный бизнес на колесах

Гаухар Ардабаева вспоминает тот вечер в городском парке с ужасом. Ее 77-летнюю мать сбил электроквадроцикл. В результате пожилая женщина получила серьезную травму — перелом колена.

По словам Гаухар, сотрудники Абайского РОВД отказались зарегистрировать заявление и закрыли дело, при этом грубо обошлись с пострадавшей. Сейчас женщина не может ходить, и ей предстоит длительный период реабилитации. Гаухар намерена добиться компенсации за моральный ущерб и требует прекратить ночные поездки на электроквадроциклах в парках, чтобы избежать подобных происшествий в будущем.

Гаухар Ардабаева, жительница Шымкента: «Оказалось, что у прокатчиков нет лицензий и эти подростки не имеют права управлять транспортными средствами. Площадка предназначена для прогулок и никаких мер безопасности не предусмотрено. Подростки заявили, что у них нет документов и, что они несовершеннолетние. Я подала заявление в Абайский РОВД, но до 20 августа мне даже не сообщили о его регистрации. Когда я пришла к ним, узнала, что дело закрыто, и на меня просто накричали».

Сотрудники Акимата регулярно проводят рейды среди прокатчиков детских машинок. Многие из них не соблюдают технику безопасности и позволяют несовершеннолетним управлять электромобилями на высокой скорости.

Канат Керимбеков, начальник отдела предпринимательства акимата Абайского района: «По поручению Акима города, мы совместно с участковыми провели очередной рейд по выявлению случаев незаконного предпринимательства. В первый раз нарушителей предупреждают, а затем штрафуют. В соответствии с административным кодексом, статья 204 предусматривает штраф в размере 10 МРП. Кроме того, несовершеннолетние не должны находиться на улице без сопровождения родителей в ночное время, за это также предусмотрен штраф».

Адвокат Евгений Яворский считает, что незаконное предпринимательство поддерживается за счет покровительства. А чтобы обеспечить безопасность граждан и сохранить доходы людей, необходимо изменить законодательство и установить четкие правила для прокатчиков.

Евгений Яворский, адвокат: «Я неоднократно наблюдал, как дети занимаются этим бизнесом в наших парках и это, безусловно, нарушение закона. Нужно обращаться в полицию и сообщать о таких случаях. Возможно, стоит изменить законодательство и ввести технические регламенты. Это важно, поскольку многие получают поддержку, благодаря которой нарушения продолжаются».

С каждым годом количество детского транспорта в городских парках растет. Родители платят за аренду наличными, не получая чеков и не имея гарантии безопасности. Несмотря на рейды полиции и акимата, предприниматели продолжают свою деятельность, игнорируя требования законодательства.