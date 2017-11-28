В Шымкенте после восьми вечера ждать автобус бесполезно

Работа пассажирского транспорта в Шымкенте — постоянный повод для критики. Как ездили водители по своим особым графикам, так и продолжают ездить, пишет информационный портал yujanka.kz.

В этом корреспондент «Южного Казахстана» Наталья Хайкина убедилась лично, простояв полчаса на остановке «Север» с 20 до 20.30 22 ноября.

Автобусы с темными салонами проезжали остановку и, нарушая все правила, останавливались за ней. Высаживали оставшихся пассажиров и уезжали прочь уже пустые.

На вопросы, поедет ли он дальше по маршруту, почему не берет пассажиров, получала ответы разные: от «тормоза сломались» (водитель маршрута №78), до «график кончился» (водитель маршрута №19).

Мимо проезжали автобусы маршрутов №№ 74 и 84. Эти даже не считали нужным разговаривать, просто закрывали двери перед носом и уезжали. Справедливости ради скажу, что автобусы 35-го маршрута в это время исправно брали пассажиров без излишних уточнений, до какой остановки они их довезут.

Люди, стоявшие на остановке, видя такое положение, начинали ловить такси. Через 15 минут пассажиры рассосались по частным извозчикам, остались лишь те, у кого на такси не было денег. А ведь городские автобусы ОБЯЗАНЫ обслуживать горожан до 21 часа. Водители же мотивируют свой отказ работать до столь «позднего» времени тем, что в вечерний час людей уже мало и ездить не выгодно.

Заявляю с полной ответственностью, что это — вина водителей. Они сами приучили пассажиров, что после восьми вечера ждать автобус бесполезно.

В этой связи возникает несколько неудобных вопросов к руководству ТОО «Green bus Company», чьи автобусы так вольно ведут себя в рабочее вечернее время. Почему не соблюдаются графики и нарушаются условия работы? Почему руководство этой компании не принимает никаких мер, чтобы исправить ситуацию? Ведь когда в Шымкент с большой помпой привезли 200 автобусов и объявили, что на транспортный рынок города пришла серьезная компания, которая решит все проблемы, шымкентцы этому поверили. Толку нам от этих сотен автобусов, если по вечерам надо уезжать на такси.

Возможно, у редакции «ЮК» недостоверная информация, и автобусы вышеназванных маршрутов по условиям особых, льготных, договоров ходят по маршрутам исключительно в часы пик? Тогда нужно оповестить об этом население, чтобы не теряло времени на напрасное ожидание.

А чтобы ни у кого не возникло сомнений, я сняла видеоотчет своего вечернего стояния на остановке «Север», где видны номера маршрутов автобусов, лица водителей и слышны их реплики.