Шымкентцы считают, что проблема движения автобусов после 20:00 нерешаема

Проблема передвижения общественного транспорта в вечернее время — нерешаема, считают жители областного центра. В независимости от точки города автобусы завершают свою работу задолго до конца их рабочего дня.

Столкнулись с такой проблемой и жители Административно делового центра и микрорайона Нурсат — 3. Из всего изобилия маршрутов, которые обслуживают район областного акимата после 20:00, здесь ездят лишь единицы.

На часах 20 часов 15 минут. Автобусы, которые по графику должны ездить до 10 вечера, на глазах у замерзающих на остановке жителей микрорайона Нурсат — 3, разворачиваются и уезжают в сторону автопарка. Добраться из административно-делового центра Шымкента до центра города на автобусе в вечернее время практически невозможно.

— Жду уже около получаса. Хочется уже поскорее попасть домой, а не стоять на этом холоде. Вообще, жду 78 автобус, но все они, не доезжая до остановки, поворачивают в сторону Севера и не берут пассажиров.

Полдевятого вечера. Съемочная группа телеканала «Отырар TV», как и все остальные горожане, потеряла всякую надежду сесть в теплый автобус и добраться домой. Единственный выход — пройти до конечной остановки. Там автобусы оставляют последних пассажиров и есть вероятность, что тебя не оставят замерзать на остановке. Но, не тут-то было! На попытку войти в общественный транспорт мы получаем твердое — НЕТ. Смена закончилась!

Сложившейся ситуацией умело пользуются местные бомбилы. Они организовали стоянку прямо на остановке. Таксисты собирают несколько человек и подвозят нурсатовцев до центра города. Как утверждают местные жители, переплачивать бы не приходилось, если бы автобусы ездили согласно утвержденному графику. В городском акимате просят сообщать о подобных случаях. И напоминают, что в администрации Шымкента действуют социальные сервисы Инстаграм и Ватсап. Также, можно обратиться напрямую в отдел транспорта и автомобильных дорог.

Николай Путилин