Есть такой микрорайон в Шымкенте – Таскен. Не конец географии, но в общем-то окраина города. Его населяют люди работящие, которые живут в собственноручно построенных домах. Со временем район обещает стать уютным, зеленым. Пока же здесь одна беда – добраться отсюда до центральных районов города, где многие работают и учатся, для таскенцев задача трудновыполнимая.

Чтобы вы сориентировались, где находится этот микрорайон, отмечу его границы. С одной стороны они очерчены Алматинской трассой, с другой — трассой на Аксукент, одной стороной Таскен примыкает к микрорайону Тассай и Нуртас, не далеко от АДЦ, краешком он соприкасается с микрорайоном Кайтпас-1.

Административно Таскен относится к Каратаускому району, сегодня в нем живут более 10 тысяч человек, на его территории расположена школа №103. Немаленькая территория, согласитесь.

Так вот, здесь годами (я не преувеличиваю) не решается транспортная проблема. Из Таскена и обратно невозможно добраться на общественном транспорте. Люди часами простаивают на остановках в ожидании автобуса №89, а автобус 14-го маршрута с начала года перестал заезжать к ним. В выходные дни, по словам жителей, на маршруты в этот район не выезжает ни один автобус! В будние дни самые нетерпеливые пассажиры нанимают частных таксистов. У кого туговато с деньгами, те, глотая слезы отчаяния, кляня на чем свет транспортников города, идут пешком (по бездорожью, скользя по глине) до ближайшей трассы и уже там тормозят попутки.

«Ну почему так, мы что, не люди?!» – возмущаются жители. Ведь они такие же законопослушные граждане, они столь же своевременно оплачивают налоги. У них тоже есть неотъемлемое право на качественные дороги, нормально, ритмично работающий пассажирский транспорт, освещение улиц.

О своих проблемах жители Таскена не молчат. Они обращались с заявлениями-жалобами-прошениями в акимат Каратауского района, в горакимат, в районную прокуратуру. Ответы приходят, но вот только содержание их больше, чем на оценку «далбаса», «бос соз» (в переводе с казахского – «ерунда», «пустые слова»), никак не тянет. В одном из ответов чиновники не постеснялись написать, что, мол, транспорту невыгодно ездить по бездорожью (?!), царящему в районе. Не рентабельно, видите ли!

Извините, а кто виноват, что там нет нормальных дорог, жители что ли?! И потом, ведь они не просят бесплатный транспорт и не требуют того, чтобы он ходил каждые 10 минут. Интервал в 20-30 минут их вполне устроит.

На январской отчетной встрече с акимами района и города жители публично задавали вопрос акимам: когда наконец решится их проблема? Чиновники отвечали, что, мол, в курсе их проблем, для пущей важности, нахмурив брови, спрашивали, есть ли в зале представители компаний «Янс» и «Корпорация Руслан»? Артисты да и только. Имитация бурной деятельности и больше НИЧЕГО. Одно слово — далбаса!

… Интересы жителей Таскена в Шымкентском городском маслихате представляет депутат Ирина Болдинова. Она также неоднократно обращалась с депутатским запросом в отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорого города Шымкента. Поднимала проблему на постоянных комиссиях гормаслихата. Буквально на днях Ирина Алексеевна получила ответ на один из своих депутатских запросов. Ответ подписан заместителем руководителя отдела ПТ и АД города Шымкента Жаркыном Байдуллаевым.

«На ваш №6 от 13 февраля 2018 года сообщаем:

Жилой массив Таскен обслуживается 17 графиками автобусного маршрута №44 и 12 графиками автобусного маршрута №89.

С руководителями транспортных компаний ТОО «Янс» и «Корпорация Руслан», обслуживающих автобусные маршруты №44 и №89, проведено совещание, где указано об организации работы маршрутов общественного транспорта строго в соответствии с действующим законодательством в области автомобильного транспорта в Республике Казахстан и требований контрактов на обслуживание маршрута.

В настоящее время, на основании многочисленных просьб жителей жилого массива «Таскен» в схему движения автобусного маршрута №65 внесено изменение с заездом на улицу Бабашулы данного массива».

Когда активисты района узнали, сколь «по бумагам» автобусов обслуживают их Таскен, у них аж дух перехватило. Ух, ты! Аж 17 и 12 графиков! Они, начиная с аксакалов, в лучшем случае видели по одному автобусу в день. И уж никак они не ожидали, что чиновники посмеют так нагло врать в своем ответе. И кому?! Депутату!

Однажды и Ирина Алексеевна захотела лично убедиться в остроте проблемы таскенцев. Так вот она простояла на остановке в ожидании 89 автобуса 40 минут! Этот временной период — для коренных таскенцев – подарок судьбы. Не иначе, как транспортники подсуетились, узнав, что на трассу с проверкой вышел депутат…

В одном из ответов городского отдела транспорта жителям сообщили, что для них продлили схему движения автобусного маршрута №65. Это покрывает только 1/3 жилого массива. И все равно, даже при этом условии жителям с окраины массива надо идти не менее получаса до остановки этого автобуса. Но и это еще не все. Проблема в том, что на нем не доберешься до нужных точек города — поликлиники, ЦОН на Нурсате. Людям надо, чтобы автобус проходил через самую востребованную остановку «Карла Маркса» – это перекресток улиц Дулати и Рыскулова, там, где Гиперхаус, старая овощная оптовка.

Что удивительно, почти во всех ответах руководства отдела ПТ и АД города Шымкента сообщается, что работа перевозчика «Руслан и Компания» «взята под строгий контроль…» Да сколько можно кормить людей обещаниями лучшей жизни! И ведь самим транспортникам хорошо известно, что есть по этому жилому массиву предложения других транспортных компаний, готовых наладить нормальное обслуживание людей. Но чиновникам почему-то удобнее кормить жителей пустыми, безответственными обещаниями.

Одна из молодых активисток района, взявшаяся за решение этой проблемы, Салтанат Бикобек задается вопросом: «Кто нам ответит: до каких пор людям, жителям Таскена, мучиться? Когда у нас будут нормальные асфальтированные дороги и ритмично работающий транспорт, когда будут улицы освещены? Это же не нанотехнологии, решаемая проблема.

Или кому-то выгодно нагнетать социальную обстановку в нашем районе, доводить до нервного срыва нас, жителей Таскена? Ведь по этим отпискам, очевидному вранью люди судят об эффективности местной власти.

Мы не хотим, чтобы чиновники пост-фактум отвечали за беды, риски, которым ежедневно подвергаются наши люди. Родители в осеннее и зимнее время переживают за своих детей — школьников и студентов, отправляющихся на случайных попутках на учебу. Они и возвращаются домой в сумерках. Это же всегда риск! А вдруг педофил предложит ребенку подвезти его до дома…

А когда идем в дождь до остановки у многих обувь не выдерживает. Хорошо, если есть возможность переобуться на работе. А большинство так и ходят в сырой обуви целый день… Кого мы таким образом вырастим?! Больное поколение? Вот честное слово — мы устали! Мы хотим нормальных условий. Мы требуем уважать наши права!»

К этой теме мы будем возвращаться вновь и вновь. Депутат Болдинова со своей стороны обещала дальше добиваться от властей города решения самой злободневной проблемы Таскена.

Возможно, необходимо подключиться к решению проблем таскенцев и депутата ЮКО маслихата Нурмахана Жолдасова? Все-таки первый зампред ЮКОФ партии «Нур Отан». Уж это-то достаточная сила, способная «пробить» долголетнюю проблему?

Фарида Шарафутдинова

Справка

«Затраты времени в городах на передвижение от мест проживания до мест работы для 90% трудящихся (в один конец) не должны превышать по времени, мин., для городов с населением, тыс. чел:

2000 – 45 минут;

1000 – 40 минут;

500 – 37 минут;

250 – 35 минут;

100 и менее – 30 минут.

Для ежедневно приезжающих на работу в город-центр из других населенных пунктов, указанные нормы затрат времени допускается увеличивать, но не более чем в два раза.

Это выписка из СНиП РК 3.01-01-2008

«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских населенных пунктов».