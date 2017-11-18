В ЮКО средняя зарплата составила 101 тыс. тенге

В Южно-Казахстанской области средняя заработная плата за текущий год составила 101 117 тенге. Об этом сегодня на прошедшем брифинге в Региональной службе коммуникаций сообщил руководитель департамента статистики ЮКО Айдар Абилдабеков.

Отметим, что среднедушевые номинальные денежные доходы населения во II квартале 2017 года в среднем за месяц составили 45 530 тенге, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 4,3 %,

«В III квартале 2017 года по области были обследованы 3 393 домашних хозяйств. В итоге, по оценке, численность безработных по области составила 62,6 тыс. человек и по сравнению с соответствующим кварталом 2016 года уменьшилась на 0,6 тыс. человек, а уровень безработицы составил 5,3 %», — сказал А. Абилдабеков.

Наряду с этим, индекс потребительских цен, характеризующий уровень инфляции, в октябре 2017 года составил по области 106,1 %, что на 0,7 процентных пункта ниже, чем за соответствующий период прошлого года.

Вместе с тем, цены и тарифы на продовольственные товары выросли на 4,3 %, на непродовольственные товары — на 8,6 %, а на платные услуги — на 5,8 %.