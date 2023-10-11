Петицию за снижение зарплаты чиновникам начали подписывать казахстанцы

В Казнете люди начали подписывать петицию за снижение чиновникам зарплаты на 85.000 тенге, передает OTYRAR.

Сейчас петиция собрала около 68 тысяч подписей. Автор петиции казахстанец Даулет Жаябаев.

«Мы народ Казахстана требуем, понизить заработные платы до 85 000 тенге всем чиновникам (акимам, министрам, депутатам и другим). Они утверждают, что на 85 тысяч тенге в месяц человек может прожить. Раз они могут на 85 000 месяц прожит, то не целесообразно платить им такую высокую заработную плату. А вырученные деньги направить на насущные проблемы Казахстанцев»,-сказано в петиции.

Автор петиции выступает за увеличение детских пособии, пособии по инвалидности, пособии по потери кормильца и другие социальные пособия направленные на улучшение жизни граждан.

«Я считаю, что это честно! Всё должно быть во благо народа. Самое главное, чтобы эту петицию хотя бы рассмотрели и обсудили, в чем я сомневаюсь. Но все же, я подписал ибо надежда умирает последней!»,-говорит житель Шымкента.

Также авторы требуют выделить деньги на льготное кредитование авто, на ипотеку под низкие проценты. На починку дорог, на озеленения городов. На ремонт ТЭЦ в Екибастузе. Провести в поселках водопровод, канализацию. И открыть бесплатные столовые для бездомных людей.

Улучшить уровень жизни Казахстанцев. А не платить людям, которым такие большие зарплаты ни к чему, если они утверждают, что могут прожить на 85 000 тенге в месяц,-сказано в петиции.