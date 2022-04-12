О каких зарплатах мечтают шымкентцы?

Сколько вы хотите зарабатывать? На этот вопрос, наверное, каждый из нас назвал бы сумму в пару миллионов.

А что если смотреть на вещи реалистично? Мы задали этот вопрос шымкентцам разных возрастов и разных профессий, и вот что из этого вышло.

Бухгалтер, 36 лет:

— «Для комфортной жизни мне бы хватило 500 тысяч тенге в месяц. Их бы потратила на продукты, на учебу, сейчас все дорого».

Видеоинженер, 39 лет:

— «В принципе, 500 тысяч хватило бы. У меня большая семья, поэтому большая часть уходила бы на продукты, половина наверное, на детей, одеть их, обуть, оплатить кружки. Конечно, на путешествия, например, этого не хватит».

Супервайзер, 29 лет:

— «Если бы мы жили вдвоем с женой и дочкой, то тысяч 600 нам бы хватило, но из-за того, что есть родители, которым я помогаю, сестренка, которой иногда учебу оплачиваю, продукты покупаю на две семьи, а это 5-6 человек, то, наверное, около миллиона нужно минимум в месяц. К этому и стремлюсь».

Юрист, 29 лет:

— «Для комфортной жизни мне нужно 600 тысяч тенге. 150 000 тысяч тенге на общий базовый закуп продуктов, 35 тысяч коммуналка в отопительный сезон, 80 тысяч тенге покупка сезонных необходимых вещей, обувь, куртки и т.д. Еще 100 тысяч тенге отложить на приобретение собственного имущества или машины, 30 тысяч на содержание жилья — бытовая химия, поменять кран или еще что-то. Остальное на проезд, сигареты, на дни рождения, обеды на работе, культурно-развлекательную программу, витамины и косметику, на маникюр-педикюр, корм собаке и т.д.».

Инженер, 29 лет:

— «Даже 500 не покроет текущую инфляцию. По моему мнению, нужно от одного миллиона и выше, чтобы реально откладывать и развиваться, но это при текущем положении дел, ведь с каждым днем все дорожает».

Маркетолог, 24 года:

— «Мне, для комфортной жизни нужно 800 тысяч тенге в месяц, не меньше. Включая жизнь — закуп продуктов, коммуналки и многого другого, а также чтобы путешествовать».





Юрист, 31 год:

— «Для более комфортной бытовой жизни мне нужно от 500 тысяч тенге. Если думать о путешествиях и семейной перспективе, то от одного миллиона тенге и выше».

Оператор на заводе, 30 лет:

— «Мне нужно от 500 тысяч тенге в месяц. Вот почему. В день, для своего возраста, я должен в день потреблять 180 грамм белка, это примерно 900-960 грамм говядины. Килограмм сейчас стоит 3000 тенге. 90 тысяч тенге уйдет только на мясо».



Журналист, 60 лет

— «Мне нужен в месяц 1 миллион тенге. На самообразование, на курсы бы потратила, также хотелось бы заняться здоровьем, записаться на фитнес или плавание. А какие дорогие лекарства сейчас. Большую сумму в месяц тратила бы на продукты питания, те которые полезные, экологически чистые, потому что зачастую мы берем не такие. Например, сейчас даже простые помидоры и огурцы очень дорогие. А питаться нужно как положено. Также потратила бы на путешествия, мир хочется повидать, в путешествиях всегда открываешь для себя что-то новое».

К слову, по данным Бюро национальной статистики, средняя зарплата шымкентцев в этом году составила 209 308 тенге.