Яблоневый рай в Тюлькубасском районе ЮКО

ЧС-ники разослали предупреждение – 9 ноября, мол, ждите усиления ветра и понижения температуры. Как говорится, хороший хозяин в такую погоду и собаку на улицу не выпустит. Но разве может стать препятствием на пути к статье прогноз погоды? Собрав все необходимое – камеру, блокноты, ручки, диктофоны, наш журналистский десант отправился в Тюлькубас.

Помнится, тамошние садоводы приглашали приехать к ним осенью, когда они будут урожай собирать. Разве ж мы знали, что к нашему приезду уже все не просто соберут, но и распродадут? В общем, уезжали мы из Тюлькубасского района хоть и яблок не поевши, но довольные – садов в Тюлькубасе становится все больше, а значит, если Сарыагаш сегодня можно назвать тепличным раем, то Тюлькубас – яблоневым.

Немного воспоминаний

Тюлькубас для меня – моя малая Родина. Все мое детство прошло на нашей даче в поселке Сергиевка (ныне – Ынтымак). В 90-х, когда деньги стали резко обесцениваться, родители решили снять с кассы все свои накопления и вложили их в домик в поселке. Каждые выходные для нас были праздником – мы садились в пригородный поезд, который за полтора часа довозил нас до нашей станции.

Нам повезло. Домик стоял отдельно от поселка, за линией. И большую часть земли (из всех 25 соток) занимал сад… настоящий яблоневый сад. Причем, яблоки в нем поспевали в самом начале лета, еще в мае первыми шли «сайрамки» – небольшие красноватые яблоки – сочные и очень сладкие. Причем, вкусными они были задолго до полного созревания. За ними шел белый налив, а после – лимонки. Потом приходила очередь летнего апорта. Никогда не забуду, как мы боялись пробегать мимо дерева – в любой момент откуда-то сверху падало огромное яблоко, а достигнув земли, разлеталось на несколько кусков и в воздухе витал головокружительный яблоневый аромат. Уцелевшие яблоки мы собирали. Последней приходила очередь розмарина, семиренко (мы их называли симирянка) и… зимнего апорта.

А сразу за дачей был настоящий колхозный яблоневый сад! По весне это было потрясающее зрелище, когда огромная площадь расцветала этими нежно-розовыми и белыми цветками. И как было больно видеть, что с каждым годом все больше деревьев так и не просыпается по весне… И глядя на эти умирающие деревья, я не могла понять – почему этот сад вдруг стал никому не нужным…

Прошли годы. Кто-то там, в управлении железнодорожных перевозок посчитал пригородное сообщение нерентабельным и поезд отменили (правда сейчас, говорят, возобновили). Домик наш мы продали. А эта тоска по тем самым деревьям, по головокружительному яблоневому аромату так и осталась. Впрочем, может это лишь тоска по ушедшему детству, а там, в детстве, как известно, все было лучше. Несколько лет назад я впервые поехала в Тюлькубасский район. Правда, в родной Сергиевке, увы, побывать не довелось. Тем не менее, увиденное тогда вселило надежду.

Эпоха возрождения

Работа по закладке садов в районе была начата в 2007 году. Тогда Кайрат Абдуалиев, бывший акимом района, съездил в Турцию и Польшу, организовал деловое турне для местных предпринимателей. Тогда же на территории района на 500 га земли были посажены так называемые интенсивные яблоневые сады, позволяющие уже на второй-третий год получать первый урожай.

Сейчас площади яблоневых садов в Тюлькубасском районе уже больше 3000 га, при этом плодоносящие сады занимают 2600 га.

В этот раз нашим гидом был пресс-секретарь акимата Тюлькубасского района Марат Калтаев.

«Сейчас ученые говорят, что родина всех яблок – Казахстан. А я вам больше скажу – не удивлюсь, если это окажется наш Аксу-Жабаглы. Ведь даже дички, растущие там, очень вкусные и сладкие. Не зря их медведи с удовольствием едят», – сказал Марат Калтаев.

По информации отдела сельского хозяйства района, сейчас яблоневыми садами в районе занимаются несколько крупных хозяйств. Одно из них – «Коктал». Сады этого крестьянского хозяйства разбиты прямо у подножия гор и занимают внушительные земли – 250 га. Но 12 лет назад, в 2001 году, крестьянское хозяйство начиналось с 5 га.

«Они оценили свои возможности и потихоньку площади садов увеличились до 250 га. Сейчас их сады разбиты на несколько участков. Все они делятся по возрасту яблонь. Это удобно. Можно будет со временем прямо участками обновлять сады», – рассказал главный специалист отдела сельского хозяйства Абай Сатыбалдиев.

Следующее крупное хозяйство – ТОО «Кентау». Площадь садов превышает 115 га. Примечательно, что именно в этом крестьянском хозяйстве решили возродить знаменитый апорт. А начинали с сотни гектаров предгорной, практически непригодной для земледелия земли. Здесь убежденные садоводы высадили первые деревья.

Правда, за два года до первых посадок здесь начали готовить землю – сначала очистили ее от камней. Затем подвели водовод и смонтировали систему капельного орошения. На открытом плато другие виды орошения более накладны. Почти сорокаметровый перепад высоты позволяет обходиться без насосов. На долю тех самых первых деревьев выпало суровое испытание морозами. Но почти все саженцы выстояли и прижились! В планах крестьянского хозяйства увеличение площадей садов до 600 га.

Параллельно ведут работу по восстановлению классических садов, которыми когда-то славился Тюлькубасский район. На 20 гектарах высадили саженцы алматинского апорта.

«Для нас, тюлькубасцев восстановить и приумножить былую славу района – дело чести, – говорит главный специалист сельхозотдела. – До 1985 года в районе под садами было занято 3,5 тысячи гектаров, еще 1,5 тысячи гектаров – под виноградниками. Сейчас только яблоневые сады занимают 3077 га. И это в основном интенсивные сады из районированных саженцев с высокой урожайностью».

В Мичурино, ныне – Майтобе, также активно развивается интенсивное садоводство. ТОО «Мөлдір» под интенсивные сады выделило 150 га. Причем, только на 1 га земли этого сада посажено более 2 тыс. яблоневых деревьев. В планах руководства ТОО создание питомника на 5 га. Рассаду предприниматели завозили из Турции.

«Когда турки приехали к нам и посмотрели эту землю, они были в восторге от ее свойств. Так и зародилось наше предприятие. Мы планируем на территории в 200 га высадить порядка 400000 саженцев яблонь сорта «скарлетт» и «золотой парнас», – рассказал главный специалист.

И хотя турецкие специалисты обещали, что их яблони каждый год будут плодоносить одинаково, справиться с природой у них не получилось.

«Биологическая вегетация яблонь такова, что если один год они приносят много урожая, в другой – поменьше», – говорит Абай Сатыбалдиев.

В селе Шакпак-баба на площади в 65 га выращивают такие сорта яблок, как «Голден Делишес», «Голден Рейндерс», «Грани Смит», «Стар Кримсон», «Айдаред».

И хотя мы приехали, когда садоводы только отчитались об объемах собранного урожая, яблок мы так и не увидели – на деревьях их уже нет – все либо сдано в овощехранилища, либо на консервный завод, либо уже продано. Потому-то и уезжали мы из района так и не отведав вкуса настоящих тюлькубасских яблочек.

Кстати, вдоль дороги в Тюлькубасский район также яблок не продают. Правда, и в этот раз нас предупредили: «Если кто и продает, то это, скорее всего покупные, не местные яблоки. Местных в ноябре уже не бывает».

Мы возвращались домой, а мне так и хотелось рвануть в Сергиевку, чтобы посмотреть, как там мой родной сад. Возродили ли его? И ведь повезло. Слегка изменив маршрут мы проехали мимо сада. Правда, видели его издалека. Стоят деревья! Так и захотелось, как в фильме «Калина красная», выпрыгнуть из машины, подбежать к тем самым яблоням, обнять их и спросить: «Ну как вы тут без меня?»

Саида Турсуметова