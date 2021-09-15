Общая сумма ущерба составила около полумиллиона тенге.

В дежурную часть Сайрамского РУП с заявлением о краже фруктов обратился один из местных жителей. Как рассказал потерпевший, неизвестные лица похитили из его сада 1,5 тонны яблок.

Стражи порядка опросили возможных очевидцев и прочесали все близлежащие территории. В результате принятых оперативно-розыскных мер, полицейские задержали трех местных жителей. Как выяснилось, днем воспользовавшись отсутствием людей, воришки перелезли через ограждение и похитили из сада полтора тонны яблок, а затем скрылись.

Данный факт зарегистрировали в ЕРДР по статье 188 УК РК “Кража“. Проводится досудебное расследование. Выясняются все обстоятельства произошедшего.