Как подкормить яблони осенью?

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Зачем нужна осенняя подкормка яблонь?

Она поможет деревьям восстановиться после плодоношения, лучше перезимовать, накопить питательные вещества, чтобы дать хороший урожай на следующий год. А также подкормка яблонь осенью повышает закладку цветочных почек и качество завязей весной. В результате растение даст плоды с хорошей лежкостью.

Запомните, осенние минералы – это фосфор и калий. Средствами на их основе подкармливают как взрослые плодоносящие деревья, так и молодые. Обратите внимание: азотсодержащие подкормки осенью не используют, так как они стимулируют вегетативный рост!

ПОПУЛЯРНЫЕ МИНЕРАЛЬНЫЕ УДОБРЕНИЯ

Суперфосфат. Самая эффективная фосфорная подкормка, которая идеально подходит для яблонь. Содержит фосфорную кислоту, магний и серу. Простой суперфосфат включает до 20% фосфора, двойной – до 50%.

Аммофос (диаммофос). Получают при добавлении аммиака. Содержание фосфора – 50%.

Метафосфат калия. Состоит из оксида фосфора (60%) и оксида калия (40%). Смесь хорошо усваивают кислые почвы.

Хлористый калий. Самая распространенная калиевая подкормка, содержащая до 60% калия.

Сульфат калия. Содержит 50% калия, а также магний, серу и кальций.

Древесная зола. Натуральная смесь состоит из калия и различных микроэлементов.

Фосфорные и калийные добавки вносят одновременно. Многие садоводы используют комплексные смеси из различных минералов. Широко применяют «Флоровит», «Эколист», «Актив».

ВАЖНО! Удобрения вносят во влажную почву, чтобы не обжечь корни.

Минеральных подкормок для яблони бывает недостаточно, поэтому осенью в почву вносят еще и органику.

ЭФФЕКТИВНЫЕ ОРГАНИЧЕСКИЕ УДОБРЕНИЯ

Перегной. Состоит из перегнивших остатков растительного и животного происхождения. Его разводят водой в соотношении 1:10.

Навоз. Используют осенью под перекопку почвы под деревом. На один квадратный метр вносят до 10 кг.

Перепревший конский навоз. Поскольку в составе есть аммиак, удобрение добавляют аккуратно, чтобы не повредить корни растения. Особенно это касается молодых (до трех лет) яблонь.

Куриный помет. Используют обычно в сухом виде. В составе есть азот, поэтому осенью под перекопку почвы помет вносят в малых количествах: 100 граммов разводят в 15 литрах воды и настаивают перед применением 6-8 дней.

Сидераты – кормовые и бобовые культуры, рапс, горчица. После набора достаточной зеленой массы растения заделывают в почву. Они содержат множество микро- и макроэлементов.

Биогумус. Получают в результате жизнедеятельности червей. Содержит полезные бактерии и питательные вещества, укрепляющие иммунитет растения. Биогумус – это концентрированный чернозем. Его разводят в воде (на 10 литров 0,5 кг) и используют для полива.

Древесные опилки. Улучшают состав почвы. Их вносят на компост, как мульчу, смешивают с навозом.

Пора собирать яблоки

Приступать к сбору урожая яблок нужно точно в срок, опоздание грозит перезреванием, а спешка – отсутствием насыщенного вкуса.

Осенние сорта обычно созревают в конце августа-сентябре. Но многое зависит от предшествующей погоды. Когда же необходимо снять с деревьев все плоды, чтобы не ошибиться?

Один из способов определения времени съема яблок – проследить за падающими плодами. Если на земле оказываются хорошие целые плоды, то пришла пора сбора урожая.

Точно определить момент сбора яблок поможет знание признаков созревания.

Надавить на кожицу плода и наблюдать реакцию: если она прогнулась и не выровнялась – это сигнал о созревании. Лопнувший покров говорит о перезрелости, фрукты годятся только для переработки. Когда вмятина на боку расправляется, яблоку нужно дозреть.

Плоды должны приобрести окраску и вкус, характерные для этого сорта.

Зрелые фрукты легко отделяются от ветки.

Семена внутри плода приобретают насыщенный коричневый цвет.

Степень созревания определяют опытным путем с помощью раствора йода, вступающего в реакцию с крахмалом: при погружении половины яблока срез становится синим – плод недозрелый; середина среза желтая, а край голубой – оптимальный момент; если яблоко желтое, то оно перезрело. Садоводы считают, что осенние сорта лучше начать собирать чуть раньше срока, чем упустить момент.

Яна Котт