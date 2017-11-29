За что сегодня увольняют с работы? Конечно, добавленное «сегодня» – это небольшая хитрость и где-то даже условность. На самом деле и сегодня, и вчера, и вполне вероятно, что завтра, увольняли и будут увольнять за одно и то же. Статистика, собранная проектом «Антирабство», показывает, что существует всего четыре типичных причины увольнения.

1. Профессиональное несоответствие

Теория. Встречается не так часто, но все же случается. Это те ситуации, когда человек объективно не тянет свои рабочие обязанности. Причем под «не тянет» в наше время подразумевается не то, что раньше. Сейчас все меняется быстро, цифровая турбулентность очень резко и стремительно корректирует правила и требования к конкретным профессиям. И человек, тянувший еще полгода назад, сегодня может оказаться полностью не у дел. Важно: вчерашние навыки не гарантия работы сегодня!

Практика. Понятие «профпригодность» сейчас воспринимается очень болезненно, практически все отрасли находятся в состоянии перелома. Если еще год назад человек был профпригоден, это вовсе не значит, что сегодня ситуация останется такой же. Особенно болезненно это для людей в возрасте старше 40-45 лет, которых подгоняет молодое поколение.

Классический пример: случай с женщиной из отрасли, где такая ситуация вообще не ожидалась. Типичная представительница сферы финансов и бухгалтерии, главный бухгалтер небольшой компании. Точнее, фактически это была россыпь нескольких компаний малого бизнеса, объединенных одним учредителем. В какой-то момент случилось так, что поменялись форма отчетности и требования налоговой, а бухгалтер вовремя на это не отреагировала. Компания получила штраф, и собственник моментально поменял ее на человека, который владеет более современными системами, а затем и вовсе привязал все это дело к бухгалтерскому сервису «Кнопка». В общем, уволил старого сотрудника, сэкономив при этом практически треть на зарплате новому. Самая показательная история несоответствия компетенций и времени. При этом женщина работала в своей компании бухгалтером шесть лет, и никаких проблем до тех пор не было. Она, конечно, была готова доучиться, но собственник прямо заявил, что тратить время на ее учебу он не собирается, поскольку на рынке полно специалистов, которые уже давно все знают и умеют.

Что можно сделать? Регулярно актуализируйте свои знания по профессии.

2. Корпоративные интриги и войны

Теория. Конкурентные сражения на работе дело обычное. Обычны и увольнения, если человек выступил «не на той стороне» или, не выступая, оказался в команде проигравших.

Практика. Глава департамента по управлению недвижимостью в большой компании. К корпоративной войне, которая велась между топ-менеджерами ее организации, как специалист она отношения не имела. Зато ее руководитель бился не на жизнь, а на смерть. За власть, функционал, деньги. И, к несчастью для главы департамента, проиграл. Причем ушел в никуда, поэтому забрать с собой людей из прошлой компании не смог. Руководитель победившей стороны между тем честно сказал, что люди, которые работали в команде проигравшего, ему не очень нужны. Разве что в качестве исполнителей, но никак не глав департаментов.

Соответственно, героиня истории получила извещение об увольнении. Конечно, сразу же с ее стороны пошли попытки доказать, что она нужна и незаменима. Тут ей корректно намекнули, что это не совсем так: научиться тому, что она делает, можно, и либо она передает свои знания в течение нескольких недель новому сотруднику, либо уходит с работы уже не по сокращению.

Что можно сделать? Как ни странно, становиться самым настоящим незаменимым экспертом. Если ваши знания невозможно передать за условно две-три недели испытательного срока, с большой долей вероятности никто вас с работы не уберет ни при каком раскладе. И даже если вы вдруг будете уволены, то, выйдя на рынок трудоустройства, вы станете востребованы моментально.

3. Биохимия

Теория. Те самые случаи, когда работник по какой-то причине не сошелся характером с руководителем. Или даже не характером, а просто не сработался. Так часто случается, когда руководитель меняется. При отсутствии объективных причин недовольства происходит несовпадение на каком-то человеческом, биохимическом уровне.

Практика. Снова «женская» история: Ольга работала в фармацевтической компании в департаменте маркетинга. Много лет она подчинялась и напрямую отчитывалась головному офису в Германии, и все было замечательно. До тех пор, пока компания не решила изменить структуру и не поставила регионального руководителя. На позицию взяли девушку, назовем ее Светланой, и как-то сразу стало понятно, что Света Ольгу невзлюбила: почувствовала конкурента. Да и сама Ольга общий язык со Светой никак найти не могла: привыкла отчитываться глобально и внутренне не признавала Светлану как руководителя.

Возник очень сильный внутренний конфликт с обеих сторон, и это при том, что формально никак проблем на работе не было. Света начала травить Ольгу придирками, плохим отношением, стала настраивать против нее коллектив. А еще, понимая, что Ольга на хорошем счету у глобальных руководителей, и ее уход может породить ряд вопросов, Света заранее начала писать на Ольгу плохие отзывы в головной офис. Разбираться там никто особо не стал: тянул сотрудник до этого, а теперь не тянет – ну, бывает. Ольга, зная, что профессионал она хороший, не стала за место биться, а вышла на рынок и практически сразу получила несколько предложений от компаний, готовых взять ее с распростертыми объятиями. Когда Ольга пришла с заявлением об уходе, ее никто уже особо не ценил и удерживать не стал. Она и ее прежняя компания спокойно разошлись. Формально это, конечно, не увольнение, но реально человека вынудили уволиться.

Что можно сделать? Знать, чего вы стоите как профессионал, и всегда быть готовым к неожиданным поворотам. Подстелить себе соломку – правильное решение, потому что буквально все имеет свойство меняться в одночасье.

4. Отсутствие корпоративной лояльности

Теория. Здесь в частности подразумеваются походы на сторонние собеседования, негативные высказывания о своей компании, распространение информации, которая мешает ее работе, и прочее.

Практика. Еще одна классическая история. Кирилл, захотел на рынок посмотреть и, что называется, себя показать. Разместил резюме, закрыл его для текущей компании (есть такая функция на ведущих рекрутинговых ресурсах) и стал смотреть, что нынче по его специальности предлагают. Причем на 100 % был уверен, что его компания об этом ничего не узнает.

К сожалению, Кирилл не учел, что HR-специалисты друг с другом дружат и часто общаются, так что HR-отдел его компании обо всем довольно быстро узнал. Кирилл был старшим менеджером по продажам, компания не хотела его ни убирать, ни замещать. Но до тех пор, пока не узнала, что Кирилл ходит на собеседования. Тогда среди его коллег нашли внутреннего кандидата, которого стали продвигать на место Кирилла: новый сотрудник был и лоялен, и платить ему можно было меньше. Кирилла же просто поставили в известность, что его должность переходит другому человеку, а он может быть свободен.

Естественно, наш герой не сразу понял, что произошло, и в чем причина. Начал выяснять, и частным образом где-то в кулуарах ему сказали, что причина в размещении резюме. Кирилл возмутился, сказал, что за это его ни сократить, ни уволить не могут, и уходить отказался. Тут компания пошла другим путем и просто подняла план продаж. Выполнить его было невозможно, потому что его сознательно подняли до совершенно нереалистичного уровня в изменившихся экономических условиях в стране. Кирилл посидел несколько месяцев на голом окладе да еще со штрафами – и в итоге ушел сам.

Что можно сделать? Не искать новую работу, если вы к ней не готовы.

И еще

Надо понимать, что под увольнением довольно часто понимается то, что человека не увольняют, а вынуждают уволиться. Во многом это вопрос чисто экономического характера. Уволить человека по Трудовому кодексу в нашей стране довольно сложно – надо создавать разные комиссии, а это все долго, сложно и муторно. Никто не хочет связываться с увольнениями «по уму», плюс существует неплохой такой риск получить судебный иск от человека, которого уволили.

Что в итоге? Правильно – человека доводят до увольнения психологическим или каким-то другим давлением, и он уходит сам.

Правильно ли это? Конечно же, нет. Доводить работника до состояния, когда ему свет не мил, и он готов уйти вообще без зарплаты, главное, чтобы его больше не трогали – неправильно и вообще-то, по-хорошему, должно быть наказуемо. Но до сих пор увольнение «по собственному желанию» у нас встречается чаще всего и, видимо, изменить это мы сможем не скоро.

Источник: проект «Антирабство«