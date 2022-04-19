Экс-глава горздрава прокомментировал свое увольнение

Бахытжан Позилов заявил, что его уход с поста руководителя управления здравоохранения связан обстоятельствами личного характера, передает OTYRAR.

«Вчера подал заявление о завершении своей профессиональной деятельности на посту Руководителя управления здравоохранения г.Шымкент. Мой уход связан с обстоятельствами личного характера (здоровье членов моей семьи). К сожалению здоровье моих близких и мое личное требует большего внимания», — написал Бахытжан Позилов на своей странице в Facebook.

Он также отметил, что за последние несколько месяцев ему приходилось несколько раз брать отпуск без содержания и выходить на больничный. А должность главы горздрава требует постоянной работы.

«Оглядываясь назад, должен признать, что сделать удалось не все, что хотелось, но есть результаты, которыми можно гордиться!», — сообщил Бахытжан Позилов.

Также Бахытжан Позилов редакции OTYRAR прокомментировал процесс разбирательств по поводу невыплат ковидных надбавок медикам. Он пообещал довести дело до логического конца.

«Я буду добиваться справедливости, чтобы медикам выплатили положенные ковидные надбавки. Нанял адвоката, сейчас занимаюсь этим делом и доведу его до конца», — заявил экс-глава горздрава.

Напомним, ранее сотрудники частного медцентра пожаловались журналистам, что они больше полугода не могут получить свои ковидные надбавки. В фонде медстрахования тогда пояснили, что договора с клиникой у них не было и добиваться своих выплат сотрудникам медцентра придется в суде.