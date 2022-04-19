Бахытжан Позилов покинул свой пост

Бахытжан Позилов ушел с поста руководителя управления здравоохранения Шымкента по семейным обстоятельствам, передает OTYRAR.

Трудовую деятельность начал старшим медицинским братом специализированного лечебно-профилактического учреждения города Шымкента.

Затем в разные годы работал преподавателем в Южно-Казахстанской медицинской академии, врачом скорой помощи в Шымкентской городской станции скорой медицинской помощи, заведующим подразделением скорой медицинской помощи, заместителем директора по лечебной работе, главным врачом медицинского центра «Доктора Орынбаева».

С марта 2018 года занимал должность генерального директора медицинского центра «Медикер ЮК».