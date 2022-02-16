Сотни кондукторов в Шымкенте в ближайшее время останутся без работы.

Проверять наличие билетов у пассажиров будут контроллеры. Об этом рассказал председатель ассоциации «Южавтотранс» Дархан Каюпов.

О дефиците водителей в Шымкенте, сокращении кондукторов, заработной плате и достижениях пассажирских перевозчиков, читайте далее в интервью.

В Шымкенте не хватает 600 водителей автобусов!

Давно не видела таким довольным председателя ассоциации «Южавтотранс» Дархана Каюпова. Раньше он большей частью ходил с претензиями: то цена за проезд в автобусе низкая, то ГСМ дорогие, то субсидий от города пассажирским перевозчикам никаких. А тут такая перемена. Интересуюсь: «Чем довольны, Даке?» И вот что услышала в ответ.

– Есть причины для довольства, записывай.

Первая – Шымкент занимает второе место в республике (после столицы) по качеству подвижного состава. Средний возраст автобусов на линии в нашем городе – до пяти лет.

Вторая – все 77 городских автобусных маршрутов (более 800 графиков) определены как социально значимые. Все получают из городского бюджета субсидии.

Третья – каждый автобус оснащен системой JPS-навигации. То есть при желании мы можем отследить его местонахождение: находится он на линии, в ремонте или ушел с маршрута.

Четвертая – стало поступать меньше жалоб от пассажиров. Это я связываю с уменьшением интервалов движения автобусов и улучшением движения в вечернее время. Сегодня автобус выезжает на линию в среднем в 6:30 утра. Днем интервал составляет 8-9 минут, вечером – 20 минут.

Пятая – введенная в городских автобусах система оплаты TOLEM полностью оправдала свое внедрение и показала свою эффективность. Административный штраф за неоплаченный проезд в автобусе равен двум МРП.

Вскоре мы разработаем дифференцированный тариф.

Шестая – пригородные районы – Бозарык, Кайнарбулак, Бадам, Таскен, Елтай, Тогуз и другие – полностью обеспечены автобусами.

Для повышения эффективности работы по этим направлениям мы заменяем автобусы большой вместимости на автобусы малой вместимости. К чему гонять большие автобусы в районы, где пассажиров будет не больше половины салона? Это же трата лишнего топлива…

– Вы сказали, что сейчас в Шымкенте 77 маршрутов. А сколько работает водителей и кондукторов?

– Около 1500 водителей и кондукторов. Шымкенту не хватает еще 550-600 водителей.

– Откуда такой дефицит кадров? Просто невероятная цифра!

– Дефицит возник из-за того, что в Шымкенте не готовят водителей категории «D». Помните, после череды крупных автодорожных аварий с участием пассажирских междугородних автобусов МВД РК ввело условие: допускать к вождению автобусов лиц не младше 25 лет с определенным опытом работы. Так вот, наши автошколы не готовят водителей категории «D», которым дается допуск к вождению автобусов в городе.

– А какая у водителей городских автобусов зарплата?

– 200-250 тысяч тенге. Работают они через день по 10-12 часов ежедневно.

– А какая зарплата у кондукторов?

– Примерно 80 процентов от зарплаты водителя. Планируем вскоре отказаться от услуг кондукторов. Они уже получили уведомления об этом.

– А кто же будет проверять, оплатил пассажир проезд или нет?

– Контролеры. Их мы наберем в количестве до 300 человек.

– Наверняка из числа тех же кондукторов?

– Да. Но их будет значительно меньше. Им на помощь придут полицейские.

– Для каких целей?

– Представьте ситуацию: пассажир не хочет платить за проезд. Никаким доводам не внемлет. В таком случае контролер вызывает по рации или телефону патрульных полицейских. Те вскоре подъезжают к ближайшей по линии следования этого автобуса остановке и разбираются с нарушителем.

– Сколько в Шымкенте работает компаний, занятых пассажирскими перевозками?

– Девять. В их числе ТОО «Mан Онтустик», ТОО «Shym-bus», «Автоимпульс», ТТК, «Радуга» и другие.

– Дархан, и все-таки есть у пассажиров претензии по части чистоты в салонах автобусов. Ведь угроза коронавируса не снята.

– Знаю. Здесь не надо изобретать велосипеда. Согласно требованиям санэпидемиологов все автобусы обязаны соблюдать следующие правила:

– водителям обязательно проходить медосмотр;

– обеспечивать транспорт лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения (автомобильной аптечкой);

– проводить обработку дезинфицирующими средствами в салонах после каждого маршрута;

– утверждать и контролировать график выезда на каждый маршрут и график дезобработки транспорта с указанием времени обработки;

– обеспечить автобусы дезинфекционными средствами в достаточном количестве;

– регулярно обеспечивать водителей и кондукторов масками, перчатками, антисептическими средствами, дезсредствами и спецодеждой.

– Если пассажир обнаружит, что эти и другие требования, скажем, по интервалу движения, безопасности вождения и так далее не соблюдаются, куда им обращаться? Есть номера телефонов?

– Есть. Укажите номер моего сотового телефона – 8-701-487-8099. И номер заведующего сектором ПТ управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Шымкента Наурыза Сугиралиева – 8-775-165-7708. Пусть обращаются к нам.

Хотел бы отметить, что никогда ранее мы, перевозчики, не работали так слаженно с управлением ПТ и АД города Шымкента, руководит которым Ержан Жолдасов. Наурыза Сугиралиева я уже упомянул. Очень чувствуем поддержку и понимание со стороны заместителя акима города Шымкента Максута Исахова, курирующего работу городского транспорта. Огромная благодарность всем!

– Уверена, что немало читателей вам перезвонят по поводу автобусов 26-го маршрута. Жалуется народ: мол, не автобусы, а «вонючки» какие-то – дымят, смердят, коптят… Когда уже смените компанию? Или у них такая мощная «крыша», у которой ума не хватает заменить подвижной состав? Они вам статистику благолепия не портят? И вот еще, знаю, что горожане мне не простят, если не задам вопроса о заторах. Ведь невозможные пробки в городе в часы пик! Они, мягко говоря, раздражают. Есть ли какое-то предложение по решению этой проблемы?

– Согласен. Пробки и заторы всех уже достали. Это нервы, время, потраченное впустую. Ежедневно, начиная с 16:00 и примерно до 20:00, образуются заторы на пересечении улицы Рыскулова и проспекта Кунаева, в районе Казбакалейторга. Есть заторы и на Туркестанской, где она пересекается с проспектом Кунаева и улицей Казыбек би, на проспекте Республики до седьмого квартала, то есть до выезда в ташкентском направлении через мост. Этот вопрос надо хорошо и всесторонне изучить, пригласив для обсуждения работников управления административной полиции, светофорного хозяйства, управления ПТ и АД, нашей ассоциации перевозчиков. Мне это решение видится так: надо ускорить интервал в светофорах. Возможно, это поможет рассосать автомобильный тромб на проблемных участках. Повторюсь, этот вопрос надо изучить как можно скорее и принять решение.

– Очень рекомендую изучить для этого опыт столицы и Караганды, где внедрили нашу отечественную систему ITS, с помощью которой очень оперативно и даже красиво решается проблема заторов.

Фарида Шарафутдинова