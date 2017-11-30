Зима в Шымкенте начнется с мокрого снега. Метеорологи прогнозируют: 1 декабря в областном центре вероятность осадков равна 80% и это мокрый снег. Влажность воздуха 80%, температура не поднимется выше двух градусов тепла. Ночью столбик термометра упадет до минус двух градусов.

В целом по ЮКО с 1 по 3 декабря под влиянием высотного циклона осадки будут умеренными и температура ниже обычной на 1…2 градуса. В ночные и утренние часы на большей части территории республики сохранятся туманы с видимостью менее 5 метров, на юге гололёд.

Согласно долгосрочному прогнозу РГП «Казгидромет», в декабре частое вторжение холодных воздушных масс с районов арктических морей обусловит холодную и снежную погоду в восточной половине Казахстана, а в западной половине, с выносом теплых воздушных масс, ожидается теплая (выше нормы на 1°С) и малоснежная погода.

Январь 2018 года будет малоснежным и холодным, что обусловлено господством Азиатского антициклона. На большей части страны температурный фон предполагается ниже средних многолетних значений на 1…2°С. Исключение составят западные и крайние южные регионы нашей республики, где температурный фон ожидается близкой к норме. Количество осадков за месяц ожидается около нормы на западе, в горных и предгорных районах юга, юго-востока и востока страны.