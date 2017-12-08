Арестован подозреваемый в поножовщине в шымкентском караоке-баре

В Шымкенте арестован подозреваемый в поножовщине, случившейся в одном из местных караоке-баров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Подозреваемый оказался жителем Байдибекского района ЮКО, 1987 года рождения. Данный факт зарегистрирован в ЕРДР Енбекшинского района по статье 106 «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»», — сказала по телефону руководитель управления государственного языка и информации ДВД ЮКО Салтанат Каракозова.

Напомним, происшествие случилось в одном из караоке-баров в микрорайоне Сайрам города Шымкента. В тот вечер между подозреваемым и отдыхающим в баре мужчиной произошла ссора, переросшая в драку. В результате потасовки второй мужчина получил глубокое ножевое ранение в живот и был госпитализирован в Шымкентскую городскую больницу скорой медицинской помощи.

Все подробности здесь: Поножовщиной закончились посиделки в караоке-баре

Однако в хирургическом отделении больницы сообщили, что пострадавших двое, а не один. И оба поступили с ножевыми ранениями в живот. Сейчас они в стабильном состоянии и их здоровью ничего не грозит.