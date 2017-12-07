Поножовщиной закончились посиделки в караоке Шымкента

В Шымкенте обычные посиделки закончились кровавой расправой. В одном из караоке-баров в микрорайоне Сайрам произошла стычка, в результате которой мужчина получил глубокое ножевое ранение в живот.

Знакомые пострадавшего попытались оказать ему первую помощь и перевязали рану. На место происшествия прибыли сотрудники дорожно патрульной полиции.

Пострадавший: «Я не знаю кто это был. Мы сидели, отдыхали. Потом произошла потасовка и меня ударили ножом. Мои друзья привели меня сюда и вызвали скорую…»

Не дожидаясь приезда скорой помощи, стражи порядка доставили пострадавшего в больницу. По дороге мужчина потерял много крови. Теперь за его жизнь будут бороться врачи ШГБСМП. А сотрудники правоохранительных органов продолжают вести активные поиски подозреваемых по данному делу.