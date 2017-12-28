Что надеть на Новый год: советы казахстанских дизайнеров

Казахстанские дизайнеры дали советы о том, какие наряды будут актуальны для празднования Нового года. Художники поделились с Today.kz и тем, какие модные тенденции ожидаются в 2018 году.

Встретить 2018-й — год Собаки по китайскому календарю — дизайнеры советуют в нарядах песочного, оливкового, коричневого, желтого и золотистого цветов.

При этом они едины во мнении, что это лишь условность — дань празднику, в целом же строгих правил относительно как цветов, так и фасонов одежды нет.

Наиль Байкучуков рекомендует женщинам при встрече Нового года быть яркими — надевать длинные платья в пол, пышные или «рыбки», желательно также, чтобы они были сверкающими и блестящими. Для отделки будут актуальны пайетки и страусиные перья.

Украсить образ можно, использовав в наряде сетку с нашивками из бархата.

При этом цвета, по мнению кутюрье, наоборот, могут быть либо приглушенными, либо, наоборот, очень яркими. Байкучуков еще раз подчеркивает, что это лишь рекомендация.

«Я думаю, что строго к цветам не стоит привязываться. У казахов все-таки внешность своеобразная, поэтому не всем могут идти некоторые цвета. Я никогда не советую женщинам носить определенный цвет — желтый или красный, к примеру. Нужно носить то, что вам идет. Если вы надеваете платье, даже пусть это не в тренде, и вы выглядите в нем супер — люди вас так же будут воспринимать», — сообщил он.

Художник выделил тренды, которые, по его мнению, будут актуальны в 2018 году.

«Основное направление — это двойки. К примеру, короткое платье и накидка, платье и жилет. Летом женщинам рекомендуется выбирать светлые и те же нюдовые тона: голубые, бежевые, бледно-розовые», — пояснил собеседник.

Байкучуков отмечает, что мировые бренды следуют совершенно отличным друг от друга направлениям, из-за чего современная мода очень многогранна.

«Может, когда был Советский Союз, говорили: «Носите макси», и все носили макси. Сейчас мода разнообразна. Кто-то делает коллекцию в стиле гламур, кто-то концептуальные вещи создает. На каждую коллекцию находится свой клиент. Но базовые направления я вам перечислил: двойки, перья, нюдовые тона — вот это основное, а остальное — по желанию», — отметил он.

С ним солидарна владелица ателье и модного магазина Динара Сатжан. Телеведущая считает, что самое главное в любой одежде — удобство.

«Я недавно была в Токио и поняла, что мода — это твое внутреннее ощущение, то, как ты себя чувствуешь. Нет никаких рамок. Я поняла, что мода — это то, что вне правил. Нарушай правила и ты будешь модным. Самое главное, чтобы было комфортно», — пояснила она.

На Новый год Сатжан также предпочитает надевать яркое, хотя отмечает, что всегда нужно исходить из собственного чувства стиля.

«Новый год, естественно, это пайетки, струящиеся, мерцающие, сверкающие платья. Самое главное, чтобы женщина встречала праздник в новом платье. Это волшебным образом влияет на настроение женщин, удивительно. Вот даже если у тебя в гардеробе есть круче платье, чем новое, но именно у нового есть какой-то спецэффект. Поэтому я желаю всем женщинам встретить праздник в новом платье, загадать новые желания и чтобы все они сбылись», — сказала Сатжан.

Создатель бренда Munira Couture Мунира Дербисали советует представительницам прекрасного пола в Новый год облачаться в женственные платья, подчеркивающие фигуру.

«Мы видим новогодние наряды в строгости, сочетающейся с элегантностью. Цвета лучше выбирать пастельные — поменьше яркого. Визитная карточка нашего дома — жемчуг, и я думаю, в сочетании с такими платьями, какие мы советуем, он будет выглядеть идеально», — пояснила Дербисали.

Мунира рассказала и о том, что по ее мнению, будет модно в 2018 году.

«На мой взгляд, в моде будут цветочные принты, 3D-рисунки на тканях в виде цветов. К весне будут актуальные светлые и яркие цвета. С птицами (принты — Прим. автора) тоже будут уместны — французские дизайнеры начали эту тенденцию в 2017 году и она еще будет продолжаться в 2018-м», — заметила она.

Собеседница уверена, что среди фасонов одежда Oversize (объемная — Прим. автора) будет еще на пике популярности. А среди цветов наиболее модными будут все оттенки синего.