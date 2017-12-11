Детям до 16 лет запретят ходить в церкви и мечети без родителей

Без сопровождения родителей несовершеннолетних также нельзя будет привлекать к религиозным обрядам и церемониям, передает informburo.kz.

В Казахстане в рамках законопроекта «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам религиозной деятельности и религиозных объединений» повышается защищённость несовершеннолетних от незаконного вовлечения в религиозную деятельность.

Об этом на брифинге в СЦК сообщил вице-министр по делам религий и гражданского общества РК Берик Арын.

По его словам, эта поправка предполагает запрет детям до 16 лет посещать мечети и церкви без сопровождения родителей.

«Предлагается нормативно закрепить, чтобы детей и подростков, не достигших 16 лет, не привлекали к обрядам и церемониям без сопровождения одного из родителей или законных представителей, а также при возражении второго родителя», – пояснил министр.

Он отметил, что при этом закон не будет позволять вмешиваться в процессы семейного воспитания и вопросы семейных отношений.

«У нас вводится ответственность руководителей религиозных объединений. Они должны предпринимать соответствующие меры. Это не значит, что они должны поставить кого-нибудь у входа в мечеть и установить фейс-контроль. Это профилактическая мера, они должны установить объявления и сделать соответствующие заявления перед прихожанами», – добавил вице-министр.

Законопроектом также упорядочены процессы получения религиозного образования за рубежом.

«В проект включены нормы, которые допускают получение духовного образования за рубежом только для тех граждан, кто уже получил высшее духовное образование в Казахстане. Исключение составляют случаи, когда обучение проводится по международному договору. Или же если религиозное объединение не имеет организаций образования в нашей стране. Эти нормы призваны решить два важных вопроса. Первый – обеспечить развитие казахстанской системы духовного образования. Второй – оградить казахстанцев от влияния радикальных религиозных идей. При этом разработчики не внедряли ничего нового. За основы были взяты похожие нормы, которые содержатся в законодательстве ряда других стран», – объяснил Берик Арын.