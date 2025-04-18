Съезд согласия, диалога и толерантности

Съезд лидеров мировых и традиционных религий – одна из самых важных глобальных инициатив Казахстана. Этой инициативе уже более 20 лет, и годы только подтверждают важность подобных мероприятий.

Продвижение глобального диалога между цивилизациями, культурами и религиями, основанного на взаимоуважении, взаимопонимании, поиске точек соприкосновения в важнейших вопросах мирного развития, – такая задача стоит перед съездами, и актуальность ее не теряется.

Еще в начале независимого развития Казахстан инициировал проведение Съезда лидеров мировых и традиционных религий. Это стало серьезным политическим заявлением центральноазиатской страны о намерении продвигать духовную повестку в мировом диалоге.

Сегодня это весомый вклад нашего государства в международный диалог, необходимый всему человечеству как в военное, так и в мирное время. В военное – для прекращения конфликтов, в мирное – для интеграции человечества на пути решения глобальных проблем.

Это уникальная площадка, консолидирующая совершенно отличные религиозные традиции разных стран – от мазхабов ислама и направлений христианства, буддизма, даосизма, синтоизма и др. К примеру, на IV съезде присутствовали 85 делегаций из 40 государств мира.

На протяжении веков религии легитимизировали и свергали власти, определяли образовательную и экономическую реальность людей, в ХХ веке они дали ответ на вызовы научного прогресса. В ХХI веке они по-прежнему имеют влияние на миллиарды людей, определяя их мировоззрение, поведение, политику и т.п. Более 85% людей в мире позиционируют себя верующими.

Мы понимаем, что инициатива по созданию этой площадки – колоссальная ответственность для Казахстана. Ответственность не только за высокий уровень проведения, представительный состав участников, обеспечение их безопасности и комфорта, актуальность повестки, но прежде всего это моральная ответственность страны.

Согласие, диалог и толерантность – это не просто внешнеполитическая имиджевая позиция, это каркас казахстанской национальной политики. Инициатива создания и проведения Съезда лидеров мировых и традиционных религий – масштабная заявка на то, что мы намерены быть страной-моделью духовного мира и согласия, всегда придерживаться и транслировать эти ценности вовне.

На наш взгляд, значимость и привлекательность этой встречи для других конфессий состоит в том, что она формирует новые дискурсы в теологии. Ведь религиозные учения развиваются в ответ на вызовы и вопросы современности либо прогнозируемого будущего.

Вкратце хочу рассказать об истории прошедших съездов.

На Международной конференции мира и согласия 13 февраля 2003 года было инициировано проведение в Казахстане Съезда лидеров мировых и традиционных религий. О мировом признании успехов и доверия к новым инициативам Казахстана свидетельствует то, что свои приветствия в адрес съезда направили главы США, России, Франции, Италии, Саудовской Аравии, Египта, Польши, Германии, а также руководители крупных международных организаций.

Первый съезд лидеров мировых и традиционных религий, состоявшийся в сентябре 2003 года, стал уникальным событием: впервые за одним столом собрались представители всего религиозного мира.

Значение первого съезда заключалось в его концептуальной идее – диалог религий как эффективный инструмент для разрешения споров и противодействия террору.

Цель первого конгресса – найти общие ориентиры в мире для создания постоянного международного инструмента, обеспечения религиозного диалога и принятия согласованных решений.

Первый съезд завершился принятием декларации, в которой духовные лидеры сделали заявление о совместных действиях по обеспечению согласия и стабильности в обществах как основы гармоничного мира в будущем. Кроме того, было закреплено решение проводить межрелигиозный форум на регулярной основе (раз в три года) и создать постоянно действующий орган международного и межконфессионального диалога – секретариат съезда. Тем самым съезд получил потенциал рабочей диалоговой площадки для решения системных задач.

II съезд лидеров мировых и традиционных религий прошел в сентябре 2006 года. Его работа велась в двух направлениях: «Свобода вероисповедания и уважение последователей других религий» и «Роль религиозных лидеров в укреплении международной безопасности». Съезд проходил в новом здании, построенном специально для этого события, – во Дворце мира и согласия в Астане.

С самого первого дня съезда был принят документ «Принципы межрелигиозного диалога», содержащий основные компоненты, которыми руководствовались участники в своей работе. Помимо этого, был принят итоговый документ, признающий роль религии в современном мире, который направлен на усиление роли и миссии лидеров мировых и традиционных религий в установлении глобального порядка.

Участники II съезда тоже приняли совместную декларацию, призывающую представителей всех религий и этнических групп предотвращать конфликты на почве культурных и религиозных различий.

В центре обсуждения III съезда лидеров мировых и традиционных религий, состоявшегося в июле 2009 года, была тема «Роль религиозных лидеров в построении мира, терпимости, взаимного уважения и сотрудничества», где были внесены определенные изменения в формат конгресса. На этом съезде нововведениями стали секционные заседания.

По завершении мероприятия был принят итоговый совместный документ, призывающий мировое сообщество постоянно поддерживать и продвигать усилия религиозных лидеров и организаций по установлению плодотворного межрелигиозного диалога, способствовать поддержанию диалога религий и цивилизаций.

Итогом съезда стало внесение предложения о создании Совета религиозных лидеров для обеспечения диалога и сотрудничества с другими международными организациями, работа которого будет направлена на диалог культур и экономическое сотрудничество.

IV съезд лидеров мировых и традиционных религий «Мир и согласие – как выбор человечества» состоялся в мае 2012 года, на котором была подчеркнута важная роль религиозных лидеров в укреплении безопасности человечества, улучшении диалога и взаимопонимания.

Одной из важнейших инициатив IV съезда стало создание интернет-ресурса в рамках единого электронного портала G-Global, посвященного формированию и укреплению глобальной толерантности и доверия.

«Диалог религиозных лидеров и политических деятелей во имя мира и развития» – именно так звучала тема V съезда лидеров мировых и традиционных религий в июне 2015 года.

Один из принципов декларации, сформулированный участниками V съезда основывался на призыве сторон военных конфликтов прекратить столкновения и посредством переговоров выработать соглашения о прекращении насилия и защите мирных граждан.

В октябре 2018 года, выражая единогласие и акцентируя внимание на главной теме VI съезда «Религиозные лидеры – за безопасный мир», участники обсудили вопросы сближения культур и цивилизаций, говорили о глобальной безопасности и мерах по борьбе с экстремизмом и терроризмом.

Результаты работы VI съезда лидеров мировых и традиционных религий показали, что необходимо выходить на новый уровень взаимодействия. В декларации участников съезда подчеркнуто, что всем духовным лидерам необходимо обратиться к мировому сообществу, людям, государствам с призывом о мире и безопасности.

И наконец, VII съезд лидеров мировых и традиционных религий, который состоялся 14-15 сентября 2022 года в Астане. Мне посчастливилось быть его делегатом.

В работе VII съезда лидеров мировых и традиционных религий принял участие Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев. В своем выступлении он сказал: «Народ Казахстана впитал в себя традиции разных цивилизаций и религий, дух толерантности и открытости. В эти сложные времена мы надеемся, что съезд может стать платформой для того, чтобы религиозные лидеры мира вновь собрались вместе и сыграли ведущую роль в продвижении единства.

…Я также надеюсь, что религиозные лидеры выступят с единым призывом восстановить мир и безопасность в нашем регионе в целом. Как страна, принимающая этот форум, Казахстан поддерживает эти усилия. Крайне важно восстановить доверие в самом центре Евразии. В такое время, как сейчас, нам нужно строить мосты, а не стены…»

Глава государства подчеркнул, что «насилие и ненависть – это не то, чего желает Всевышний. Все стороны, имеющие разногласия между собой, должны сесть за стол переговоров для их разрешения.

Казахстан – страна полиэтническая и многоконфессиональная. Наша национальная идентичность строится на принципах единства в многообразии, диалога, терпимости, толерантности. Очевидно, что мы не единственные, кто придерживается такого подхода к религиозной терпимости, поощряя диалог, посредничество и дипломатию.

Нам необходимо больше таких стран. Итак, осознавая как наше наследие, так и нашу ответственность, мы готовы наводить мосты и представлять платформы для диалога всякий раз, когда и где в этом нуждается дело мира».

В чем заключается особенность и уникальность VII съезда лидеров мировых и традиционных религий?

Во-первых, это высокий уровень и широкая представленность участников. Особо необходимо отметить участие Верховного имама университета «Аль-Азхар» Ахмеда ат-Тайеба и Папы Римского Франциска, главы Римско-католической церкви, который впервые принял участие в работе съезда.

Общее количество участников – самом большое за всю историю проведения мероприятия: форум собрал свыше 100 делегатов более чем из 50 стран мира.

Во-вторых, съезд проходил в условиях сложной геополитической ситуации, и этот фактор в значительной степени предопределил высокий интерес мирового сообщества к казахстанскому форуму.

В-третьих, важный момент – это проведение съезда на фоне нарастающей проблемы стирания традиционных ценностей и навязывания суррогатных и искусственных идеалов, а также агрессивного распространения культуры потребления. В связи с этим важно отметить, что во время съезда обсуждалась роль религий и укрепления духовных ценностей в современном мире.

С этой точки зрения форум сыграл позитивную роль в укреплении правильной системы ценностей в обществе, особенно у молодежи.

Тема VII съезда – «Роль лидеров мировых и традиционных религий в духовном и социальном развитии человечества в постпандемический период». Для религий пандемия тоже стала особенным вызовом. Если раньше многие конфессии расширяли свое присутствие в сети, то коронавирус стал для них настоящим испытанием.

Необходимо было полностью переформатировать религиозные практики. Сформировать новое отношение к ним в условиях виртуального осуществления. Пересмотреть формы религиозного образования. Верующие были вынуждены идти за духовным окормлением в онлайн-пространство. Все это поставило религии перед новой реальностью медиатизации и цифровизации. Но в период пандемии и после нее многие религии сыграли свою позитивную роль в поддержании мер по охране здоровья и профилактике заболеваемости коронавирусом. Служители разъясняли необходимость санитарных норм. Несмотря на то, что все культовые здания и сооружения были закрыты, все конфессии пытались найти альтернативные возможности духовного взаимодействия.

Сегодня Казахстан в мире признается как государство с гармоничными межэтническими отношениями. Об этом свидетельствует, к примеру, и тот факт, что по инициативе ОБСЕ казахстанская модель межэтнической толерантности и общественного согласия переведена на 56 языков стран-участниц.

История нашего народа свидетельствует, что казахи являются миролюбивой нацией, мы – сторонники единства и процветания.

Принято решение, что 17-18 сентября 2025 года состоится созыв VIII съезда лидеров мировых традиционных религий под девизом «Диалог религий: синергия во имя будущего».

В рамках VIII съезда будет рассмотрен ряд актуальных тематических блоков:

* «XXI век: роль религии в консолидации человечества»;

* «Религия – как фактор устойчивого развития мира»;

* «Духовные ценности в эпоху цифровой реальности и искусственного интеллекта»;

* «Вера против экстремизма».

По сути, именно Астана превращается в модератора глобального мировоззренческого процесса. Поэтому опыт, накопленный более чем за два десятилетия съездом мировых и традиционных религий, сегодня имеет огромную ценность.

Более того, этот опыт был реализован в виде концепции развития Съезда лидеров мировых традиционных религий с 2023-го по 2033 год.

Уже сейчас многие лидеры мировых традиционных религий проявляют искренний интерес и внимание к предстоящему межрелигиозному саммиту в Астане, находятся в постоянном контакте с секретариатом съезда и его рабочим органом – Международным центром межконфессионального и межрелигиозного диалога.

Нет сомнений, что мудрые мысли, идеи и ценные предложения участников и почетных гостей VIII съезда распространятся по всем уголкам земного шара, будут способствовать укреплению мира и взаимного согласия, как это диктуется императивами современной эпохи – эпохи глобального межрелигиозного диалога, толерантности и созидания.

Абдижаппар Турашбеков,

кандидат философских наук,

ассоциированный профессор Южно-Казахстанского

педагогического университета им. У. Джанибекова,

делегат VII съезда лидеров мировых и традиционных религий