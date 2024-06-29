Это вы съели что-нибудь…

Чем, кроме изнуряющей жары, неприятно лето, так это пищевыми отравлениями и острыми кишечными инфекциями. Плохо помыли фрукты, оставили салат с майонезом на пару часов без холодильника, перехватили не понятно что на улице в обеденный перерыв… И все – живот скрутило!

Тонкости медицины

То, что в народе называют просто пищевым отравлением, медики разделяют на пищевую токсикоинфекцию и кишечную инфекцию. Вот что говорят об этом медицинские источники.

Пищевая токсикоинфекция – это заболевание, при котором в организм попадает не микроб, а эндотоксин (яд, который содержится в микробе внутриклеточно). Примером пищевой токсикоинфекции может быть отравление просроченными пирожными с кремом, глазированными сырками и т.д.

Пищевая токсикоинфекция – это заболевание, которое протекает очень бурно, начинается быстро, но также быстро и заканчивается.

Острую кишечную инфекцию вызывает попавший в организм микроб. Это могут быть либо вирусные, либо бактериальные кишечные инфекции. Среди вирусных наиболее часто встречаются ротавирусная, энтеровирусная и норавирусная. Среди бактериальных – сальмонеллез, дизентерия и др. Путь передачи микроба при кишечной инфекции, как правило, фекально-оральный, то есть из внешней среды микроб попадает сначала на какой-либо продукт, а затем и в организм.

Развитие кишечной инфекции может длиться дольше, чем токсикоинфекции, вплоть до нескольких суток.

Но не будем слишком углубляться в тонкости медицины, а поговорим о том, чем же мы можем отравиться, съев пищу, и как этого избежать?

Заведите полезные привычки

Конечно, полностью обезопасить себя от пищевого отравления трудно. Особенно летом. Но свести риск к минимуму мы можем. Для этого усвойте несколько правил и никогда о них не забывайте!

Первое – гигиена. Зарубите себе на носу и на носу своих детей, что перед любым употреблением пищи надо мыть руки. Прибежал с улицы – и за стол, так не пойдет. Сначала – к умывальнику. Даже если вы просто едите яблоко или забросили в рот орешки, руки при этом должны быть чистыми.

Чистыми должны быть и фрукты-овощи. Привычка есть ягоды с куста и пробовать все подряд на базаре – нам не подходит. А вот тщательно мыть все, что растет, это да! Чтобы избежать неприятностей, зелень, овощи и фрукты сначала замочите на 10 минут в соленой или подкисленной уксусом воде, а потом промойте под струей.

Заведите привычку покупать все свежее. Обходите стороной просроченные продукты, употребляйте все до окончания срока годности. Особенно будьте осторожны, покупая продукты в небольших магазинчиках, где они хранятся с нарушениями температурного режима. В частности, это касается мясных и молочных продуктов.

Молочка с рук, конечно, очень привлекательна своей натуральностью, но сомнительна с точки зрения безопасности. Молоко обязательно кипятите. Айран, творог и сметану употребляйте свежими. Сначала – лучше небольшими порциями.

Следующая полезная привычка – правильно хранить продукты дома. Обязательно контролируйте температуру и световой режим. Не держите рядом на полке сырую и готовую продукцию. При нарезке продуктов пользуйтесь разными разделочными досками и ножами. Доска и нож для сырого мяса и рыбы должны быть отдельными.

Скоропортящиеся блюда и салаты не храните при комнатной температуре более часа.

Если заправляете салаты майонезом или сметаной, то непосредственно перед употреблением.

А также нельзя смешивать свежие и оставшиеся со вчерашнего дня продукты.

При возможности проводите длительную температурную обработку пищи. Помните: многие микроорганизмы и их токсины погибают при высокой температуре.

Особое внимание – продуктам в вакуумной упаковке и консервам. Будьте внимательны к целостности упаковки и сроку годности! Даже при небольших разрывах откажитесь от покупки. Что касается консервов, никогда не покупайте банки с вмятинами, ржавчиной и непонятной маркировкой. А уж тем более вздувшиеся! Заметили такие, не просто обойдите их стороной, но и покажите продавцу.

Еда с риском для жизни

Раз уж мы заговорили о продуктах в вакуумной упаковке, то нельзя не вспомнить недавнюю историю с массовым отравлением в соседней России. Там сотни людей в тяжелом состоянии попали в больницы, когда съели еду из сети быстрой доставки.

Надо сказать, что отравиться едой из общепита летом очень просто.

Проконтролировать, как и кто ее производит, как она хранится, мы не можем. Истории, когда у работников нет медицинских книжек, когда нарушаются правила хранения продуктов, когда они оказываются не лучшего качества, не редкость. Но на этот раз речь идет о массовой вспышке особо опасной инфекции – ботулизме. Сервисов по приготовлению и доставке готовой еды хватает и у нас. Кроме того, смертельно опасные продукты мы можем купить и даже приготовить самостоятельно.

Итак, будьте в курсе: ботулизм является тяжелым заболеванием, которое вызывают токсины бактерии Clostridium botulinum. Эти бактерии развиваются в анаэробных условиях, то есть при отсутствии кислорода. При этом очень важно понимать, что зараженные ботулотоксином продукты не меняют своего вкуса и запаха, то есть их нельзя заподозрить в том, что они пропали.

От человека к человеку ботулизм не передается, заболеть можно только после употребления зараженной пищи. Самыми опасными с этой точки зрения могут быть продукты в вакуумной упаковке: домашние консервированные грибы, баклажаны, кабачки, колбасные изделия; мясные и рыбные консервы, малосольная и вяленая рыба.

Если после употребления таких продуктов у вас появилось недомогание, то следует сразу же обратиться за медицинской помощью.

Как развивается ботулизм. В большинстве случаев он начинается остро, первые признаки напоминают кишечное расстройство: слабость, жидкий стул, боли в животе, тошнота.

В дальнейшем присоединяются другие характерные для ботулизма симптомы:

* двоение в глазах, мушки перед глазами;

* сухость в горле;

* осиплость голоса;

* затруднение речи.

Смертельная опасность ботулизма в том, что токсин действует на жизненно важные участки центральной нервной системы. Он блокирует нервные функции организма и вызывает паралич мышц, в том числе обеспечивающих дыхание, в результате чего может наступить смерть.

Врачи предупреждают: чтобы избежать отравлений, нужно следить за сроками годности продуктов и консервов. Нельзя употреблять в пищу продукцию из банок с признаками вздутия.

Вызывающие ботулизм бактерии Clostridium botulinum и сам ботулотоксин можно уничтожить при кипячении, поэтому перед употреблением в пищу консервов их следует по возможности подвергать термической обработке в течение 15-20 минут.

Что делать при пищевом отравлении

Если отравление протекает в более легкой форме: у вас несильные боли в животе, расстройство желудка, тошнота и рвота, то срочно начинайте лечение самостоятельно.

Для снижения интоксикации первым делом следует промыть желудок, выпив одномоментно как можно больше воды (до 1-1,5 литра) и вызвать рвоту. Затем принять сорбенты, к ним относятся популярные активированный уголь, «Энтеросгель», «Полисорб» и т.п. Принимаются они уже после очищения желудка. Энтеросорбенты призваны впитать в себя болезненные бактерии, которые находятся в пищеварительном тракте и ослабить их токсическое действие на организм.

Очень опасное осложнение при пищевом отравлении – это обезвоживание. Оно развивается из-за сочетания диареи и рвоты, в результате которых организм интенсивно теряет жидкость. С учетом того, что летом опасность обезвоживания и так повышается в разы, будьте внимательны к своему состоянию. Обезвоживание проявляется усиливающейся жаждой, сухостью слизистых оболочек, частым сердцебиением, головной болью и темно-желтой окраской мочи.

Чтобы избежать обезвоживания, пейте побольше воды комнатной температуры (не менее двух литров, небольшими глотками). Важно принимать препараты для восстановления водно-солевого баланса типа регидрона. Они задерживают воду, защищают организм от потери важных солей и помогают сердечно-сосудистой системе восстановиться после интоксикационного удара.

Если симптомы отравления нарастают, то не медлите: обращайтесь к участковому врачу за консультацией, звоните в скорую! Срочно вызывайте врача, если при отравлении у вас наблюдаются неукротимый понос, безостановочная рвота, судороги, обмороки, а температура поднялась выше 39°C.

В этих случаях показаны срочная госпитализация и оказание экстренной помощи в стационаре.

Полезный совет

Можно «закалить» пищеварительную систему, чтобы она стала минимально восприимчивой к отравлениям.

Первое: лечить малейшие проявления гастрита и дуоденита. Ведь все воспаления в желудке и кишечнике снижают наши защитные механизмы.

Второе: ухаживать за живущими в нашем кишечнике полезными микробами и регулярно подкармливать их злаками, овощами, кисломолочными продуктами.

Не рекомендуется также мыть сырое мясо (особенно курицу) под струей воды – так вредоносные микробы разлетаются и оседают на поверхности по всей кухне. Лучше использовать большую емкость, куда окунается мясо, либо просто протирать его салфеткой.

Вот такая неожиданность!..

Знаете ли вы, что некоторые продукты могут сослужить нам плохую службу, особенно летом, когда мы сильно потеем. Речь идет не только об усилении потоотделения, но и о запахе. Если от вас неприятно пахнет, возможно, в этом виновата ваша еда, рассказывает «Доктор Питера».

«В вашем рационе действительно могут быть продукты, употребление которых повышает уровень серы в организме, из-за чего он выделяет серосодержащие газы. К ним относят чеснок, отварные яйца, капусту (кейл, пак-чой), зеленый лук, тмин, карри. Но при нормальной работе кишечника и иммунной системы даже частое употребление такой пищи не спровоцирует усиление запаха пота», – говорит нутрициолог Ирина Юзуп.

Еще одна опасность – употребление алкоголя. Тот самый перегар исходит не только из ротовой полости: организм, пропуская жидкость через кишечник и клетки печени, образует уксусную кислоту, которая выйдет позже с мочой и потом.

Злоупотребление сладким и мучным приводит к тому, что в организме растет количество простейших грибов, которые считаются нормальной составляющей нашего микробиома. Но если такие дрожжи постоянно подкармливать простыми сахарами, то они выходят из-под контроля иммунной системы, образуется дисбаланс микробиоты. Как следствие – кандидоз и неприятный запах изо рта.

Обильное потоотделение может спровоцировать чрезмерное употребление кофейных и газированных напитков. Теоретически обилие глутамата натрия в рационе (добавка в готовых продуктах) тоже может вызвать обильное потоотделение. В этот список можно добавить и острую пищу. Например, перец чили или халапеньо. Рецепторы на языке определяют их остроту как жар и дают сигнал мозгу: в организм поступило что-то очень горячее. Это и вызывает выделение пота.

Яна Котт