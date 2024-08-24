Как защититься от ботулизма при консервировании овощей: рекомендации для жителей Шымкента

С наступлением сезона заготовок на зиму активизируется процесс домашнего консервирования овощей и фруктов. В связи с этим департамент санитарно-эпидемиологического контроля города Шымкента напоминает о необходимости строгого соблюдения правил профилактики ботулизма при консервировании.
Ботулизм – это тяжелое пищевое отравление, которое преимущественно поражает нервную систему и характеризуется высокой смертностью, при несвоевременном обращение лечебному учреждению.
Возбудитель ботулизма, бактерия Clostridium botulinum, развивается в анаэробных условиях, то есть в герметично закрытых банках, где нет доступа кислорода. Здесь и особенность, то есть цвет, вид блюда иногда остаются неизменным.
Чаще всего ботулизм возникает при употреблении продуктов домашнего консервирования, таких как маринованные грибы, огурцы, баклажаны, овощные салаты, мясные и рыбные консервы и другие подобные продукты, сообщает Асем Даулетова, руководитель отдела ДСЭК города Шымкента.
Основные симптомы ботулизма включают:
Нечеткость зрения, двоение в глазах, опущение век (птоз);
Нарушение слюноотделения, сухость во рту, затруднение глотания, ощущение инородного тела в гортани;
Гнусавость;
Проблемы с дыханием.
Для профилактики ботулизма необходимо:
Тщательно промывать овощи под проточной водой перед консервацией;
Соблюдать режим стерилизации тары, предназначенной для консервирования;
Не употреблять продукты из банок с вздутыми крышками, неприятным запахом или изменившимся цветом. Такие банки нужно немедленно утилизировать;
Перед употреблением консервированных продуктов, приготовленных в домашних условиях, рекомендуется проводить термическую обработку (перелить консервированные продукты в емкость для кипячение или жарку в течение 15-20 минут);
Не приобретать консервированные салаты, грибы, огурцы, копченую рыбу или окорок домашнего приготовления с рук или на стихийных торговых местах.
При первых признаках ботулизма незамедлительно обращайтесь за медицинской помощью и сохраняйте остатки подозрительной пищи для лабораторного исследования.