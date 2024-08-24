Как защититься от ботулизма при консервировании овощей: рекомендации для жителей Шымкента

С наступлением сезона заготовок на зиму активизируется процесс домашнего консервирования овощей и фруктов. В связи с этим департамент санитарно-эпидемиологического контроля города Шымкента напоминает о необходимости строгого соблюдения правил профилактики ботулизма при консервировании.

Ботулизм – это тяжелое пищевое отравление, которое преимущественно поражает нервную систему и характеризуется высокой смертностью, при несвоевременном обращение лечебному учреждению.

Возбудитель ботулизма, бактерия Clostridium botulinum, развивается в анаэробных условиях, то есть в герметично закрытых банках, где нет доступа кислорода. Здесь и особенность, то есть цвет, вид блюда иногда остаются неизменным.

Чаще всего ботулизм возникает при употреблении продуктов домашнего консервирования, таких как маринованные грибы, огурцы, баклажаны, овощные салаты, мясные и рыбные консервы и другие подобные продукты, сообщает Асем Даулетова, руководитель отдела ДСЭК города Шымкента.

Основные симптомы ботулизма включают:

Нечеткость зрения, двоение в глазах, опущение век (птоз);

Нарушение слюноотделения, сухость во рту, затруднение глотания, ощущение инородного тела в гортани;

Гнусавость;

Проблемы с дыханием.

Для профилактики ботулизма необходимо:

Тщательно промывать овощи под проточной водой перед консервацией;

Соблюдать режим стерилизации тары, предназначенной для консервирования;

Не употреблять продукты из банок с вздутыми крышками, неприятным запахом или изменившимся цветом. Такие банки нужно немедленно утилизировать;

Перед употреблением консервированных продуктов, приготовленных в домашних условиях, рекомендуется проводить термическую обработку (перелить консервированные продукты в емкость для кипячение или жарку в течение 15-20 минут);

Не приобретать консервированные салаты, грибы, огурцы, копченую рыбу или окорок домашнего приготовления с рук или на стихийных торговых местах.

При первых признаках ботулизма незамедлительно обращайтесь за медицинской помощью и сохраняйте остатки подозрительной пищи для лабораторного исследования.