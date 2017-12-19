Из-за небрежности соседа в Шымкенте женщина с ребенком получили страшные ожоги. Трагедия произошла 19 декабря в поселке Тассай по улице Новостройка. В газопроводе скопился газ, который привел к возгоранию. Пострадавшие доставлены в больницу.

«19 декабря во времянке по ул. Новостройка п. Тассай произошел хлопок газо-воздушной смеси. В результате пострадали два человека — женщина 1987 года рождения, и ребенок 2011 года рождения. Оба с ожогами доставлены в больницу. По предварительной информации хлопок произошел из-за скопления газа в результате утечки из подземного газопровода», — сообщили в газовом хозяйстве Шымкента.

По предварительной версии специалистов газового хозяйства, обследовавших газопровод, владелец соседнего дома без ведома и, не имея разрешения от газоснабжающей организации, произвел самовольную врезку в газопровод полиэтиленовой трубой. В месте врезки на полиэтиленовой трубе образовалась трещина.

Добавим, соединение не прошло необходимой в таких случаях проверки и опрессовки.