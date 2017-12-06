Из-за затопленного фекалиями подвала отопление в многоэтажке Шымкента провели на улице

Ремонтная бригада тепловиков вынуждена была провести отопительный лежак не в подвале, а на улице в многоэтажке Шымкента. Беспрецедентный монтаж отопительной системы пришлось делать потому, что подвал многоэтажного дома полностью затоплен канализацией. Откачать нечистоты за короткое время коммунальщики не смогли. Как и оставить жителей без тепла в квартирах.

«…Главное -жители города? Не смешите… по Аскарова, дом 34 так и не смогли подключить отопление. В октябре собрали по 5000 тенге с квартиры за подготовку подвала… а толку так и нет… Абайский акимат говорит: потерпите еще… Приглашаю всех работников акимата пожить без отопления в мороз месяц, другой и потерпеть @akimat.shymkent», — такое гневное послание оставила в комментариях в Инстаграм-аккаунте акимата Шымкента пользователь elya.m_.

Специалисты акимата отреагировали на сообщение и отправились выяснять ситуацию на месте.

Итак, в октябре, некто, якобы, собрал по 5000 тенге с квартиры за подготовку подвала. Ничего сделано не было, так как в подвал зайти невозможно. Выяснилось, что средства, которые собирали жильцы дома, предназначались для замены труб канализации.

Ни акимат, ни ГКП, ни сервисная компания никаких средств с жителей не собирали по одной простой причине: люди сказали, что платить за подготовку дома к отопительному сезону не будут. Но и сами жильцы ничего не сделали, чтобы в их квартирах стало теплее.

В подвал дома № 34 зайти невозможно – он заполнен нечистотами. Специалисты неоднократно объясняли жильцам: подвал — это тоже ваша собственность, как и квартиры, крыша, подъезды. Реакции не последовало.

Согласно документам, этот дом зарегистрирован в органах юстиции как объект кондоминиума. Вот только никто из жильцов даже не побеспокоился о подвале, не подумал, к чему рано или поздно может привести такое бесхозяйственное отношение к своему имуществу.

Не имея возможности попасть в подвал, специалисты ГКП «Куатжылуорталык» были вынуждены пустить отопительный «лежак» снаружи дома. Сейчас все работы подходят к концу. Все работы компания делает за свой счет.

В следующем году этот дом будет отремонтирован по программе «Модернизации ЖКХ». Вот только в районном акимате сомневаются, что сумеют собрать с жителей средства, вложенные на ремонт их дома.

Акимат города еще раз напоминает горожанам – готовить свой дом к отопительному сезону должны сами жители, либо заключив договор с сервисной компанией, либо пригласив квалифицированных специалистов со стороны.

Перед отопительным сезоном вся система отопления дома должна пройти опрессовку. Если, несмотря на эти меры, в ваших квартирах холодно, возможно, проблема в стояках, которые также нуждаются в ревизии.

Вы все сделали, но все равно холодно? Пригласите специалистов районного акимата и ГКП «Куатжылуорталык», чтобы заактировать качество тепла в вашей квартире. Возможно, специалисты разберутся и помогут наладить подачу тепла в ваше жилье или сделают перерасчет.

И последнее – акимат и ГКП отвечают за подачу тепла в дом. И если на подаче температура отвечает СНиПам, а в квартирах холодно, то здесь вина только самих жителей. Ведь для того, чтобы зимой было тепло и комфортно, мало жаловаться в СМИ и писать о проблеме в соцсетях, надо и самим приложить хоть какие-то усилия, отметили в городском акимате.