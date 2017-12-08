Избран новый Верховный муфтий Казахстана, передает Tengrinews.kz. Им стал Серикбай кажы Ораз. Сегодня в Алматы прошел очередной VIII Курултай Духовного управления мусульман Казахстана.

В работе Курултая принимали участие министр по делам религий и гражданского общества Нурлан Ермекбаев, члены Президиума, Совета Улемов Духовного управления мусульман Казахстана, теологи-ученые, представители интеллигенции, делегаты из регионов страны.

Председатель ДУМК Ержан кажы Малгажыулы на должность Верховного муфтия предложил кандидатуру Серикбая кажы Ораза, наиба муфтия Духовного управления.

«Я принял решение поручить теперь эту большую ответственность моему заместителю Серикбаю кажы Оразу. Он работает в сфере религии более 20 лет. В истории Духовного управления, то есть во время деятельности трех муфтиев он проявил очень большую активность в работе. Благодаря его инициативам и деловым качествам были реализованы масштабные проекты. Я уверен, что Серикбай кажы Ораз будет выполнять свою работу на высшем уровне. Я думаю, вы со мной будете единогласны», — сказал Ержан кажы Малгажыулы.

300 делегатов Курултая, проголосовав за Серикбая кажы Ораза, избрали его на должность Верховного муфтия.

Серикбай Ораз Сатыбалдыулы родился 12 апреля 1975 года. В 1992 году окончил медресе по подготовке чтецов Корана в Ташкенте. С 1992 по 1994 год обучался в Университете аль-Азхар Египта. В 1995-1996 годах обучался в Мировом университете Исламабада. Заочно окончил юриспруденцию в Государственном университете имени Абая. В 2014 году обучался в Египетском университете исламской культуры «Нур-Мубарак» по специальности «Религиоведение». В 2014 году окончил магистратуру по специальности «менеджмент» Костанайского инженерно-экономического университета имени М. Дулатова. Получил степень магистра экономических наук.

В разные годы был наиб-имамом мечети Алматы, преподавателем Исламского института, ректором Исламского университета, уполномоченным имамом Астаны, заместителем председателя ДУМК, заведующим сектором отдела религии акимата Алматы. Женат, имеет семерых детей.

До этого в течение пяти лет Верховным муфтием Казахстана был Ержан кажы Малгажыулы.