Машины скорой помощи перекрасят в лимонный цвет

Весь транспорт службы скорой медицинской помощи с 2018 года будет окрашен в лимонный цвет со светоотражающими элементами лилового цвета, сообщает informburo.kz.

Анализ международного опыта работы службы скорой помощи показал, что транспорт экстренных служб яркого цвета наиболее заметен в потоке машин.

Новый формат цветового обозначения машин скорой помощи отражён в действующем ГОСТе, утверждённом государствами — членами Таможенного союза.

Для справки:

В СССР автомобили скорой помощи традиционно окрашивались по цветографической схеме в белый цвет или светло-бежевый с красной полосой и несли в качестве опознавательного знака красный крест.

В 1980-х реанимобили окрашивали в жёлтые и красные цвета, что в дальнейшем нашло отражение в ГОСТе. В других странах красный крест используется только на автомобилях скорой помощи, относящихся к Международному Комитету Красного Креста, на обычных автомобилях скорой помощи используются другие символы, чаще всего – так называемая звезда жизни или эмблема медицинской компании.