ТОО «KAZMEDPRIBOR Holding» подводит итоги уходящего года

ТОО «KAZMEDPRIBOR Holding», начавший свою деятельность 12 лет назад, сегодня стал одним из крупнейших и единственным в своём роде заводом Казахстана по производству высокотехнологичного медицинского оборудования. Сегодня предприятие выпускает более 300 видов наименования продукции медицинского назначения, которые поставляет во все области Казахстана и во многие страны СНГ.

А в этом году предприятие в очередной раз было отмечено правительством на республиканском уровне.

ТОО «KAZMEDPRIBOR Holding» сегодня считается флагманом отечественного производства медоборудования, автомобилей скорой помощи и медицинской мебели. Вся продукция соответствует международным стандартам ИСО 9001 — 2009, что позволяет её экспортировать как в страны СНГ так и по всему миру.

Жандарбеков Серик, директор производства ТОО «KAZMEDPRIBOR Holding»: «Кареты оснащаются лучшим высокотехнологичным медицинским оборудованием. Это востребовано, по всему Казахстану нас знают. Население республики растет, строятся и открываются новые больницы. Проект на 120 машин, который был поставлен в этом году, обеспечил Западно-Казахстанскую, Карагандинскую, Восточно-Казахстанскую области, Павлодар и Усть-Каменогорск нашими машинами».

В своём производстве компания использует новейшие японские, южно-корейские, немецкие и испанские технологии и может выполнить заказ любой клиники, больницы или медицинского центра. Качество продукции «KAZMEDPRIBOR Holding» было подтверждено на самом высоком уровне и отмечена различными наградами.

В этом году предприятие стало лучшим в Казахстане ещё в одной номинации. Оно стало лауреатом премии «Парыз», как самая социально-ответственная компания Казахстана.

Исмагамбетов Шакир, финансовый директор ТОО «KAZMEDPRIBOR Holding»: «Премия «Парыз» самому социально-ответственному предприятию почему. За пятилетний период мы поставили в 86 лечебных учреждений подарки порядка на 200 миллионов тенге. Это и маммографы, и функциональные кровати, и мониторы пациента, и всё, что нужно для лечения пациентов. То есть, помимо того, что мы поставляем продукцию, мы стараемся ещё делать подарки и в регионы».

Медицинское оборудование, аппараты и мебель в качестве помощи уходят не только в медицинские учреждения Шымкента. Они также поставляются в больницы и перинатальные центры Уральска, Павлодара, Кызылорды и других регионов Казахстана.

Сотрудники компании содействовали и в организации международных спортивных соревнований, таких как гимнастический турнир на приз Алии Юсуповой, а также в проведении форумов и семинаров.

Данияр Худайбергенов

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