Начальник местной полицейской службы создавал фиктивные рабочие места в ЮКО

Председатель Комитета государственных доходов МФ РК Ардак Тенгебаев рассказал об участии начальника местной полицейской службы в ЮКО в преступной группировке, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Вы знаете, есть определённые программы, которые государство реализует. Вообще, в группировке было больше 20 человек, в том числе были руководители органов социального обеспечения», — рассказал он на пресс-конференции в СЦК.

По его словам, участники группировки занимались кражей, хищением бюджетных средств, которые были направлены на борьбу с безработицей.

«Преступники какой схемой пользовались? Есть деньги, которые выделяются в рамках Государственной программы «Дорожная карта занятости-2020». При этом ими было создано 113 фиктивных субъектов предпринимательства. Вот эти 113 фиктивных субъектов предпринимательства под видом номинальных работодателей трудоустраивали якобы безработных и организовывали саму молодёжную практику, на все эти действия из бюджета выделяются деньги», — сообщил А. Тенгебаев.

Он подчеркнул, что по факту такая деятельность преступниками не осуществлялась.

«К примеру, один из членов ОПГ Серикбай в 2015 году от руководителя преступной группы и её сообщников получил направление на безработных граждан, на которых подготовил приказы о принятии на общественную работу. Это входило в его функциональные обязанности, он составил фиктивные документы о выполненной работе и фиктивные табеля учёта, хотя людей не было», — сказал он.

А. Тенгебаев отметил, что в общей сложности было похищено свыше 400 млн. тенге из регионального бюджета.

«Сегодня дело находится на стадии завершения, мы считаем, что в скором времени направим эти дела через прокуратуру в суд», — заключил глава КГД.