Сумма ущерба хищения средств в Управлении жилья составила 120 млн тенге

Об этом сообщили в Антикоррупционной службе.

«Должностное лицо подозревается в хищении бюджетных средств группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере, выделенных на выполнение работ по технологическому обследованию сейсмоустойчивости 216 жилых домов города. Предварительная сумма ущерба составляет 120 млн тенге»,- сказано в официальном сообщении.

В ходе параллельного финансового расследования проверяется версия о легализации похищенных средств путём строительства банного комплекса в с.Казыгурт Туркестанской области, оформленного на мать чиновника. Сообщается, что он задержан и водворен в ИВС ДП г.Шымкент.