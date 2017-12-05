Неожиданная зима в Шымкенте привела к транспортному коллапсу. Интервал движения отдельных автобусов достигает получаса. На городские маршруты вышли всего 68% автобусов и маршруток — замерзло дизельное топливо. Как выяснилось, зимней солярки нет, а ту, что заливают в бак, замерзает даже при минус четырех.

Втиснуться в переполненный автобус удаётся единицам. Остальные замерзающие шымкентцы вынуждены добираться на такси. Накладно, конечно, но выхода другого нет.

Водители автобусов и маршруток связывают сложившуюся ситуацию с гололедом и незимним дизельным топливом. Мол, никто и подумать не мог, что зима со снегом, гололёдом и морозом, продержится в солнечном Шымкенте больше трех(!) дней. Вот и приходится водителям прибегать к разным хитростям. То бензин в дизель добавят, то присадку.

«Дорога — гололёд. Только из гаража выехали, уже скользкая дорога. Там на подъеме тоже гололед. В Таскенте дороги не посыпают, лед кругом. Солярка замерзает. Два автобуса уже замерзли на линии. Мы бензин стали добавлять в дизель, так получше вроде», — говорит водитель маршрутного автобуса №44.

Не лучшим образом складывается ситуация и в центре Шымкента.

«Я уже пол часа жду 33-ий автобус. Но его даже не видно. Ума не приложу, не знаю, что делать. На такси много не наездишься», — сказал жительница Шымкента.

«Я живу в Сайраме. Пока добралась до центра города, ушло 2 часа. Автобусов нет. Интервалы между ними гигантские», — сказала жительница Шымкента.

По идее, обслуживать пассажиров должны 1090 городских автобусов и маршруток. Сегодня на линию вышло всего 68 процентов от общего количества общественного транспорта. В отделе пассажирского транспорта проблем в этом не видят. У сотрудников всегда готов ответ.

«Ударили морозы, зимнего дизтоплива нет. Поэтому часть автобусов на солярке не вышли на линию. Руководители компаний делают все возможное. Водители заливают в баки различные присадки. Стараются», — говорит Жаркын Байдуллаев, заместитель руководителя отдела АД и ПТ Шымкента.

Ближе к обеду число автобусов и маршруток на дорогах города заметно увеличивается. Главное, чтобы температура воздуха была выше нуля. Иначе транспортный коллапс превращается в круглосуточный бардак на шымкентских дорогах.