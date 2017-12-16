Независимость – это здорово!

Про главный государственный праздник страны – День Независимости, мы писали уже не раз: про исторический путь страны в борьбе за независимость, о том, что означает этот День, как его надо праздновать. На этот раз мы предлагаем вам расширить тему, поразмышлять о том, что такое независимость вообще, что мы понимаем под независимостью государства и гражданина.

Для меня слово «независимость» стоит в одном ряду со словами «свобода», «справедливость», «развитие». Для государства независимость и означает свободу принятия решений, возможность самостоятельно, без оглядки на «старшего брата», проводить как внутреннюю, так и внешнюю политику, словом – развиваться.

Независимость – это отсутствие подчиненности. Независимость – это и свобода, точнее – право самому совершать ошибки и самому же быть в ответе за них. Нурсултан Назарбаев, Президент Республики Казахстан не раз повторял: «Да, при становлении независимости была масса ошибок и перегибов. Но не стоит забывать: не было опыта перехода из одного государственного строя в другой».

Что дала независимость Казахстану? Да, пожалуй, все. От признания, узнавания нашей страны на международной арене, до права самостоятельно определять численность, структуру своей армии, военную доктрину и даже… алфавит. Вот уже 26 лет Казахстан – суверенное государство, субъект международного права. Мы, казахстанцы, горды независимостью нашего государства.

А что такое независимость человека? Это тоже свобода, самостоятельность. Финансовая, личная, внутренняя… Свобода перемещаться. О, еще это творческая свобода. Помните, «Я – свободный художник!»

Независимость человека – это показатель его сильного, здорового духа. Это самостоятельность суждений. Это признак зрелой личности. Независимость – это не вседозволенность, а прежде всего ответственность. За что? За свои шаги, поступки, мысли. Хорошая независимость – это независимость от чужого мнения, пусть и авторитетного. Свою голову надо почаще включать, критически мыслить. Теперь-то я это точно знаю…

Я точно знаю и то, что это качество «независимость от чужого мнения» надо особенно развивать, воспитывать в своих детях, внуках. Надо учить их, особенно девочек, уметь говорить: «Нет!» Учить уходить из плохих компаний, вечеринок, где начинает «пахнуть жареным», где много фальши, неискренности, лести. Вот где начало истинной независимости. Как же меня понесло на эту тему…

В очередной раз констатирую: мы – южане. Но даже этот факт дает нам право, к слову, суверенное, воспитывать наших дочерей независимыми. Независимыми от мнения мужей, свекровей, золовок и прочей родни. Быть независимыми в высказывании своего мнения, в финансовом смысле. Что для этого нужно сделать? Прежде всего – дать им хорошее, а лучше – блестящее образование. Вложить в них уверенность, самые высокие нравственные качества, которые помогут им быть верными, умными, нежными, финансово независимыми женами и матерями. Как говорил когда-то Иосиф Бродский: «Потерять независимость много хуже, чем потерять невинность».

Нечего бояться, что на тебя из-за твоего независимого мнения, оценки косо посмотрят окружающие… А судьи кто? Задавайтесь этим вопросом тоже…

Развивайте в себе критическое мышление. Это тоже признак хорошей независимости. Услышав про очередной факт о взятии с поличным некоего чиновника, всякий раз задаешься «детским» вопросом: «И этот человек запрещал нам ковыряться в носу…»

Прекрасная привычка – быть независимым от обстоятельств. В смысле, даже при неблагоприятном стечении обстоятельств, не сникать, не падать духом, а находить в себе силы двигаться дальше, жить, не транслируя в окружающий мир настигшие тебя несчастья. Бывает, встречаешься с человеком, давним знакомым, а он на тебя такой ушат своих бед-невзгод выливает… Слушаешь такого и думаешь: «Да что же все так плохо у тебя?! Ведь есть же, есть что-то светлое и в твоей жизни. Как же ты этого не замечаешь…»

А вот что говорил на тему независимости последний президент Чехословакии, писатель и диссидент Вацлав Гавел: «Свободные и независимые государства невозможны без свободных, уважающих себя и самодостаточных граждан. Нет гарантий мира в мире без мира внутреннего, мира между самими гражданами и мира между гражданами и государством». Мудрено? Перечитайте эту мысль еще раз. Вам станет все ясно. Это были мои, признаю, несколько сумбурные мысли на тему независимости. У вас есть великое право иметь по этому поводу свою, независимую точку зрения.

Фарида Шарафутдинова