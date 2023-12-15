Акцию ко Дню Независимости провели в ЦОНах Шымкента

Госкорпорация организовала акцию в честь Дня Независимости.

Так, сотрудники ЦОНов с утра начали раздавать плиточный шоколад «Казахстан» и сувенирные флажки клиентам, которые впервые получали удостоверение личности.

Данное мероприятие уже стало традицией и направлено на поддержку патриотических чувств у подрастающего поколения.

Отметим, что в Шымкенте за год было выдано более 70 тысяч первичных удостоверений личности. Чаще всего молодые граждане обращались за получение госуслуги в июне. К слову, этот идентификационный документ казахстанцы получают в 16 лет.

«В преддверии одного из главных праздников страны мы хотели отметить именно молодых казахстанцев, которые впервые получают удостоверения личности. Вместе с документом мы вручили небольшие подарки с символикой Казахстана. Считаем, что это положительно повлияет на нравственно-патриотическое воспитание молодежи», — сказал Председатель Правления Госкорпорации Арман Кенжегалиев.

По словам сотрудников ЦОН, выдававших шоколад и флажки, молодые получатели были приятно удивлены и воодушевлены. Их поздравляли не только работники Госкорпорации, но и клиенты.