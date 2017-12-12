О матери избитого до полусмерти ребенка рассказали учителя и односельчане

О матери избитого до полусмерти ребенка в поселке Карабулак ЮКО рассказали родные, учителя и односельчане. Все взрослые в один голос твердят: ничего не предвещало беды. Что подвигло мать на такой жестокий поступок? Этот вопрос пока остается без ответа.

Шестилетний мальчик, который стал жертвой жестоких побоев собственной матери, сегодня вышел из тяжелой комы. Как сообщили врачи Карабулакской больницы, школьник уже отключен от аппарата искусственной вентиляции легких. Пострадавший дышит самостоятельно и реагирует на происходящее вокруг. Однако, его состояние остается крайне тяжелым.

Второй день школьная скамья пустует. За парту шестилетнего Мурата сверстники садиться отказываются. Одноклассники мальчика ждут его скорейшего возвращения. Они даже не подозревают, что сейчас школьник борется за жизнь в реанимационном отделении местной больницы.

Не верят в произошедшее и учителя Мурата. Говорят, ничего не предвещало беды. Вполне адекватная мама всегда была добра к своему ребенку и ни в чем ему не отказывала.

Сауле Баимбетова, классный руководитель:»Мы никогда не замечали за мамой Мурата никаких плохих действий. Она всегда тщательно интересовалась успеваемостью своего ребенка. Вовремя приобретала все необходимые принадлежности. Я также не замечала ранее каких либо следов побоев на теле ребенка. Он всегда был ухоженным».

Не могут поверить в случившееся и родственники женщины. Однако предпологают, что нервный срыв мог произойти на почве детской травмы и нехватки родительской ласки. 36-летняя Назира в раннем возрасте потеряла маму и папу. Жила и воспитывалась то у одних родственников, то у друзей.

Жумангали Бекбаев, дядя подозреваемой: «Все, кто живет в этой округе — родственники. Назира — моя родная племянница. Когда мы услышали, что произошло, мы очень сильно расстроились. Мы осуждаем ее поступок. У нее мог произойти нервный срыв. Она очень рано потеряла своих родителей. Сначала воспитывалась у бабушки и дедушки, а потом у моего брата. Мы всей семьей ее воспитывали, но, видать, где-то не досмотрели…».

Трагедия произошла в минувшие выходные. Оставшись наедине с сыном, мать, по непонятным причинам, жестоко избила мальчика.

Еркин Сарманов, заведующий реанимационным отделением Карабулакской больницы: «К нам поступает ребенок с симптомами жестокого обращения. С черепно-мозговыми травмами, ушибом почек, множественными гематомами, ссадинами, царапинами по всему телу от головы до пяток. У малыша так же обнаружили дыхательную недостаточность третей степени и травматический шок третей степени».

Мать мальчика Назира сейчас находится в Сайрамском изоляторе временного содержания. Ведется досудебное расследование по статье «Нанесение тяжких телесных повреждений». Ведется следствие.

Николай Путилин