На полицейских Шымкента возбудили уголовное дело после смерти Нурай

Редактор Жулдыз Ахмет
Уголовное дело было возбуждено на следующий день после того, как Президент высказался об убийстве Нурай Серикбай на заседании Национального Курултая.

Об этом рассказал заместитель министра внутренних дел Санжар Адилов сегодня на брифинге в Сенате.

«Мы уже давали комментарий для журналистов, по результатам служебной проверки в связи с поручением президента МВД приняло меры по привлечению к дисциплинарной ответственности начальника ДП Шымкента. Он освобожден от занимаемой должности, также как и его первый заместитель. Кроме того, по данному факту по признакам халатности возбуждено уголовное дело, которое расследует Департамент собственной безопасности в отношении сотрудников полиции, не принявших должных мер по регистрации уголовного дела и по оперативному привлечению виновного лица к уголовной ответственности за принуждение к браку», – сказал Санжар Адилов.

По словам Адилова, уголовное дело по статье «халатность» в первую очередь касается должностных лиц, обязанных принять и зарегистрировать заявление. Речь идёт о тех сотрудниках, которые не приняли меры, а именно сотрудники районного управления полиции. Эти должностные лица были уволены по отрицательным основаниям.

«Возбуждение уголовного дела по халатности предусматривает вовлечение, прежде всего, тех должностных лиц, которые, исходя из своих служебных обязанностей, не приняли меры по регистрации уголовного дела при обращении потерпевшей по факту принуждения к браку. Это мы уже сейчас видим. В рамках уголовного дела будет дана оценка и руководству департамента полиции», –сказал Санжар Адилов.

