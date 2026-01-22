На полицейских Шымкента возбудили уголовное дело после смерти Нурай

Уголовное дело было возбуждено на следующий день после того, как Президент высказался об убийстве Нурай Серикбай на заседании Национального Курултая.

Об этом рассказал заместитель министра внутренних дел Санжар Адилов сегодня на брифинге в Сенате.

«Мы уже давали комментарий для журналистов, по результатам служебной проверки в связи с поручением президента МВД приняло меры по привлечению к дисциплинарной ответственности начальника ДП Шымкента. Он освобожден от занимаемой должности, также как и его первый заместитель. Кроме того, по данному факту по признакам халатности возбуждено уголовное дело, которое расследует Департамент собственной безопасности в отношении сотрудников полиции, не принявших должных мер по регистрации уголовного дела и по оперативному привлечению виновного лица к уголовной ответственности за принуждение к браку», – сказал Санжар Адилов.