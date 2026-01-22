На полицейских Шымкента возбудили уголовное дело после смерти Нурай

Уголовное дело было возбуждено на следующий день после того, как Президент высказался об убийстве Нурай Серикбай на заседании Национального Курултая.
Об этом рассказал заместитель министра внутренних дел Санжар Адилов сегодня на брифинге в Сенате.
По словам Адилова, уголовное дело по статье «халатность» в первую очередь касается должностных лиц, обязанных принять и зарегистрировать заявление. Речь идёт о тех сотрудниках, которые не приняли меры, а именно сотрудники районного управления полиции. Эти должностные лица были уволены по отрицательным основаниям.
«Возбуждение уголовного дела по халатности предусматривает вовлечение, прежде всего, тех должностных лиц, которые, исходя из своих служебных обязанностей, не приняли меры по регистрации уголовного дела при обращении потерпевшей по факту принуждения к браку. Это мы уже сейчас видим. В рамках уголовного дела будет дана оценка и руководству департамента полиции», –сказал Санжар Адилов.