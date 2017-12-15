О возможном срыве рейсов заявили представители авиакомпании в Шымкенте

О возможном срыве рейсов заявили представители авиакомпании СКАТ в Шымкенте. В декабре авиакомпания не получила установленный объем топлива. Вместо утвержденных графиком 4 875 тонн, авиаперевозчик получил всего 780. Это меньше 20 процентов от необходимых объемов.

Поэтому регулярность выполнения рейсов находится под угрозой, об этом сегодня заявили представители компании.

Дмитрий Ульянов, начальник отдела обеспечения ГСМ авиакомпании: «Керосин, который предлагают сейчас на рынке, значительно дороже. Приобретение его повлечет за собой увеличение стоимости авиаперевозки, в том числе и социально значимых рейсов. Мы запросили у всех поставщиков, в том числе импорт из России, но сейчас у нас возникают сложности, потому что объемы уже все распределены у поставщиков и у многих даже проданы».

Сегодня более 400 пассажиров нескольких авиакомпаний не могли вылететь из Шымкента в Астану, Алматы и Москву. Еще столько же ожидали вылета в Шымкент.

Рейсы пришлось перенести из-за сильного тумана в Шымкенте. Как только погода прояснится, все пассажиры отправятся в пункты назначения. Также сообщают, что пассажиров некоторых рейсов отвезли в аэропорт Тараза, откуда они вылетели в Алматы и Астану.

Виктория Ульянова, советник по СМИ авиакомпании: «Очень сильный туман, там никто не садится, никто не взлетает. Аэропорт вообще закрыт…».

Данияр Худайбергенов