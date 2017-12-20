Обед со вкусом «бычков» привел жительницу Шымкента на больничную койку

Окурки в пирожном стали причиной отравления жительницы Шымкента, пишет 365info.kz.

Решив перекусить, женщина купила в магазине два пирожных. Только потом она с ужасом и отвращением обнаружила страшную находку — пирожное оказалось начинено окурком.

«Я почувствовала вкус гари. Потом поняла, что чуть не проглотила бычок. В тот же день пришлось принимать капельницы, потому что поднялась температура. Чувство отвращения не передать словами. До сих пор на еду не могу смотреть. Я требую, чтобы за такое халатное отношение виновные ответили» — рассказывает Шолпан Сарсенбаева.

Владельцы магазина тут же связалась с поставщиками продукции.

«Мы сами в ужасе. Тем более, покупают популярное пирожное «Лакомка» в основном дети. Такие безответственные фирмы надо закрывать. Я больше не буду с ними сотрудничать. Они мне самой нагрубили» — говорит Алия Алишерова, хозяйка магазина.

Ответ в грубой форме получили от директора кондитерского цеха и мы.

«Ну, мне говорили, да, и что дальше? Я не знаю, кто вы, эти разводы я давно уже перекусил. Обращайтесь в уполномоченные органы. Понятно, да? Это все подстава. У нас бычок не может попасть. Понятно? На даче Кайнар-булак очень много «левого» товара без сертификата. Продавцы не соизволили взять у нас сертификат. Мы и не дали. Потому что не попросили просто-напросто», — заявил глава цеха, отказавшись от дальнейших объяснений.

P.S. До прояснения ситуации от компетентных проверяющих органов редакция 365info воздерживается от указания поставщика бракованной продукции.